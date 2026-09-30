Hacemos Córdoba critica que "el gobierno local ni paga a tiempo a empresas y autónomos ni cumple con abono de nóminas"

Archivo - Imagen de recurso de trabajadores. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha criticado este miércoles que "los problemas de gestión del gobierno de José María Bellido están afectando ya tanto a las empresas y autónomos que trabajan para el Consistorio como al propio personal municipal", dado que "existen facturas pendientes de pago durante meses y al mismo tiempo se producen retrasos en el abono de las nóminas".

En una nota, Hacemos ha recordado que "la Ley de Contratos del Sector Público establece que las administraciones deben abonar a sus proveedores en un plazo de 30 días una vez aprobada la conformidad con los bienes o servicios prestados, mientras que esa conformidad también debe producirse dentro de los 30 días siguientes a la entrega del bien o la prestación del servicio". "En caso de demora, la propia ley contempla el pago de intereses de demora", ha subrayado.

En este caso, han remarcado que es "una obligación legal", de manera que "una empresa o un autónomo hace un trabajo para el Ayuntamiento y tiene derecho a cobrar en los plazos que establece la ley". "No puede convertirse en algo normal que haya facturas pendientes durante meses", han señalado desde la coalición.

Según han expuesto desde Hacemos, "el problema no termina en los proveedores", puesto que "también se producen retrasos en el abono de las nóminas del personal municipal, una situación que se ha repetido en meses anteriores y que genera incertidumbre entre trabajadores cuando llega el final de cada mes".

"Quienes presumen permanentemente de buena gestión son incapaces de garantizar algo tan básico como que una persona sepa cuándo va a cobrar su nómina", han lamentado, para apostillar que "detrás de cada salario hay una persona que tiene que pagar una hipoteca, un alquiler, recibos y gastos familiares".

Para la coalición, "ambas situaciones forman parte de un problema más amplio de gestión municipal". "Este gobierno presume de tener presupuesto y de contar con recursos, pero después hay retrasos en los pagos, inversiones que no se ejecutan y barrios que siguen esperando mejoras", han sostenido.

"ESTRUCTURA CADA VEZ MAYOR DE ASESORES"

Hacemos considera "especialmente llamativo que esta situación se produzca mientras el gobierno municipal mantiene una estructura cada vez mayor de asesores y personal eventual". "No puede ser que haya recursos para aumentar la estructura política del gobierno y, sin embargo, haya empresas esperando para cobrar, trabajadores pendientes de su nómina y actuaciones que siguen sin llegar a los barrios", han apuntado.

La coalición ha exigido al alcalde que "garantice el cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento con proveedores y personal municipal y que corrija una forma de gestionar que está generando incertidumbre entre quienes dependen de esos pagos".

"Esta es la realidad de la gestión municipal y no la que intentan vender a golpe de titulares y fotografías", han indicado, para declarar que "Córdoba necesita un Ayuntamiento que funcione, que gestione bien sus recursos y que cumpla con sus obligaciones". "Pagar a tiempo a las empresas, a los autónomos y a quienes trabajan para el Consistorio debería ser lo mínimo", han dicho desde Hacemos.