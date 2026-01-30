Hacemos Córdoba critica que "el PP vacía de ambición cultural el nuevo contrato de Cosmopoética"

El viceportavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Iván Fernández. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Iván Fernández, ha criticado este viernes el nuevo contrato que el PP prepara para Cosmopoética 2026, que, a juicio de la coalición de izquierdas, "supone una pérdida clara de ambición cultural, de exigencia literaria y de control objetivo sobre uno de los festivales culturales más relevantes de la ciudad".

En una rueda de prensa, Fernández ha señalado que "no se trata de un cambio técnico ni de ajustes menores, sino de un cambio profundo de modelo, que transforma Cosmopoética de un proyecto cultural con identidad propia en un contrato gestionado con una lógica puramente economicista, donde el precio pasa a ser el factor decisivo frente a la calidad".

Desde Hacemos han recordado que "Cosmopoética cuenta con más de 20 ediciones, un prestigio consolidado y un público fiel", pero han advertido de que "la nueva Memoria Justificativa elaborada por la Delegación de Cultura hace que desaparezcan por primera vez las referencias claras a las fechas tradicionales del festival, históricamente celebradas a finales de septiembre y principios de octubre, sustituidas por una duración genérica de nueve días, lo que abre la puerta a cambios arbitrarios que generan confusión y rompen su consolidación en el calendario cultural".

No obstante, el viceportavoz ha subrayado que "la oferta económica pasa de 25 a 49 puntos, convirtiéndose prácticamente en el elemento decisivo del concurso". Esto implica, según el edil, que "el contrato está diseñado para que gane quien más abarate el festival, relegando a un segundo plano el contenido, la calidad literaria y el prestigio cultural de Cosmopoética".

Además, ha expuesto que "este giro se refleja de forma especialmente preocupante en la valoración de los autores participantes, ya que el reconocimiento literario se reduce de 40 puntos a sólo diez". Asimismo, la coalición ha detectado que "se rebaja el nivel de exigencia cultural, puesto que ahora puntúa igual un Nobel de la Paz que un Nobel de Literatura, o un Premio Princesa de Asturias de cualquier categoría, aunque no esté vinculada a las letras".

A ello se suma "la introducción de nuevos criterios subjetivos mal definidos, como los apartados de innovación o presupuesto, que reciben puntuaciones relevantes sin que se explique cómo se van a valorar, lo que incrementa la discrecionalidad y reduce la transparencia del proceso de adjudicación", ha apostillado.

"RECORTE ENCUBIERTO"

El concejal también ha reprochado "un recorte encubierto de la dimensión formativa y participativa del festival". "Aunque algunas puntuaciones se mantienen, la nueva memoria limita el número máximo de talleres, actividades participativas y propuestas de dinamización, impidiendo que el festival crezca y llegue a más público", ha avisado.

En este sentido, Fernández ha recordado que "en la pasada edición se desarrolló un amplio abanico de propuestas que enriquecía el festival y que ahora queda severamente limitado, como Cosmopeque, encuentros con autores, talleres de ilustración y escritura, espectáculos de música y poesía, talleres de letras de rap y flamencas o actividades con alumnado de secundaria".

El viceportavoz ha reconocido como "positivo que la nueva memoria blinde la programación artística frente a bajas económicas temerarias, impidiendo recortes en autores, viajes o alojamientos", pero ha criticado que "se siga permitiendo competir a la baja en los honorarios de la dirección técnica y literaria, precarizando a quienes sostienen el proyecto cultural".

Asimismo, Fernández ha lamentado que "la memoria ignora por completo cualquier perspectiva de igualdad, al no incluir ningún criterio que garantice una representación equilibrada entre mujeres y hombres en un festival público financiado con dinero público", una ausencia que, a su juicio, "no es casual y dice mucho del modelo cultural que se está impulsando".

"RECUPERAR LA GESTIÓN DIRECTA"

Por todo ello, Hacemos considera que "la Memoria de Cosmopoética 2026 consolida un modelo menos exigente, más discrecional y profundamente alejado de la vocación cultural del festival". En este contexto, ha apoyado "recuperar la gestión directa del festival, abandonar el proceso de privatización y apostar de verdad por un modelo cultural ambicioso, riguroso y coherente con la trayectoria de Cosmopoética".

"Porque lo que está en juego --ha expresado Fernández-- no es sólo un contrato, sino el futuro de un festival literario con 22 ediciones a sus espaldas y el riesgo real de que desaparezca del panorama cultural de Córdoba, como ya ha ocurrido con otros festivales".