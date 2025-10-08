Hacemos Córdoba pide al alcalde que agote la vía administrativa antes de recurrir judicialmente la resolución de la ZGAT

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Irene Ruiz ha instado este miércoles al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), a "agotar todos los recursos en vía administrativa antes de acudir a la vía contencioso-administrativa, frente a la resolución de la Junta de Andalucía sobre la nueva Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT)".

Según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, Ruiz ha explicado que "la resolución publicada el pasado 2 de octubre supone un nuevo golpe" a los trabajadores del comercio, ya que "amplía el periodo de libertad de horarios y, por tanto, agrava la precarización laboral y dificulta aún más la conciliación familiar y social".

"Esta resolución no aboca a más precarización laboral y menos tiempo de conciliación social y familiar de las trabajadoras y, por tanto, un agravio más para la clase trabajadora", entendiendo Ruiz que "existen recursos administrativos más ágiles y rápidos" para actuar contra dicha resolución de la Junta de Andalucía, que además la "obligarían a responder en el plazo máximo de un mes, frente a un proceso contencioso-administrativo que podría alargarse durante años".

"El alcalde --ha proseguido-- tiene la obligación de agotar esta vía y de trabajar políticamente para que la resolución se ajuste a lo que el Ayuntamiento aprobó, junto a sindicatos y colectivos: una ZGAT con limitación territorial y temporal".

Por eso, Ruiz ha criticado que el alcalde se haya mostrado "satisfecho" con la resolución de la Junta, ya que "Bellido dice que se ha conseguido el 90% de la propuesta, pero las matemáticas no le salen, solo se ha limitado el ámbito territorial, no el temporal, que incluso se amplía un mes más, con marzo. Eso no es el 90%, eso es el 50%", ha asegurado.

La concejala ha recordado además que el gobierno local del PP ya cometió "errores graves durante la tramitación del expediente, al no presentar alegaciones en el plazo habilitado tras la resolución provisional comunicada a principios de septiembre", y "esos fallos se suman a la falta de propuesta por parte del alcalde hace dos años, cuando, por pura dejación de funciones, dejó pasar la oportunidad de defender un modelo de ZGAT acorde a las necesidades de Córdoba".

"Los fallos del PP están teniendo consecuencias directas sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del comercio", según ha subrayado Ruiz, quien ha afirmado que "el modelo de ZGAT impuesto por la Junta responde a la política de liberalización del PP, que desde 2012 ha favorecido la explotación de la clase trabajadora en el comercio, en lugar de garantizar derechos laborales".

Por ello, Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde "que priorice los intereses de las trabajadoras del comercio, utilice todos los mecanismos administrativos disponibles y busque una mediación efectiva con el Gobierno andaluz para revertir una resolución que no responde, ni a las necesidades de la ciudad, ni al compromiso adquirido con los agentes sociales".