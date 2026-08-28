Hacemos Córdoba propone acondicionar los recintos feriales de las barriadas periféricas para usarlos todo el año

El edil José Carlos Ruiz en el recinto ferial de una barriada periférica. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa José Carlos Ruiz ha reclamado este viernes al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), la puesta en marcha de "un plan de mejora de los recintos feriales de las barriadas periféricas, para que dejen de ser espacios utilizados únicamente durante las fiestas y puedan convertirse en zonas de encuentro, convivencia y ocio durante todo el año".

En este sentido y según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, Ruiz ha solicitado que el presupuesto municipal para 2027 "incorpore una partida específica para iniciar la adecuación de estos espacios y desarrollar un programa de actuaciones que permita dotarlos de los servicios e infraestructuras necesarias para su uso continuado".

El edil de Hacemos Córdoba ha recordado que las barriadas periféricas "merecen los mismos servicios y oportunidades que cualquier otro barrio de Córdoba", y ha opinado que estos recintos "pueden desempeñar un papel importante como espacios públicos destinados a la convivencia vecinal".

Por ello ha planteado que estos espacios "cuenten con alumbrado, zonas de sombra mediante arbolado, bancos, fuentes, mobiliario urbano y otros elementos que favorezcan su utilización por parte de vecinos y vecinas durante todo el año. Se trata de aprovechar unos espacios públicos que ya existen, para que puedan acoger actividades culturales, deportivas, familiares y de ocio más allá de los días de feria".

A este respecto, Ruiz ha argumentado que "cualquier actuación debe planificarse de manera participativa, contando con las asociaciones vecinales, los consejos de distrito y los colectivos de cada barriada para establecer las prioridades y adaptar cada recinto a las necesidades de su entorno", y ha defendido que "la inversión en estos espacios contribuiría a generar nuevos lugares de encuentro para la ciudadanía, reforzar la vida comunitaria y ampliar la oferta de actividades en las barriadas periféricas".

"Los espacios públicos deben estar pensados para que la ciudadanía pueda disfrutarlos todos los días. Aprovechar estos recintos es apostar por barrios con más vida, más convivencia y más oportunidades para desarrollar actividades sociales y culturales", ha concluido.