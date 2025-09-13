Hacemos Córdoba reclama la ampliación de dorsales de la Media Maratón y una apuesta "real" por el deporte base

CÓRDOBA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de esta localidad ha trasladado al gobierno municipal del PP la necesidad de ampliar el cupo de inscripciones de la Media Maratón de Córdoba, "una de las grandes citas deportivas, culturales y turísticas de la ciudad", y "un escaparate único" que "cada año atrae a miles de corredores y visitantes, dinamiza la economía local y contribuye a la proyección internacional de Córdoba".

En una nota, Hacemos Córdoba ha señalado que en la edición de este año, que se celebrará el próximo 30 de noviembre, las inscripciones ya se han cerrado tras agotarse el cupo de dorsales "meses antes de la prueba".

Esta circunstancia, han destacado, "demuestra el enorme interés que despierta la carrera", pero al mismo tiempo han advertido que "deja fuera a muchos corredores cordobeses y cordobesas" que "se quedan sin la oportunidad de participar".

Es por eso que el grupo municipal ha instado al gobierno municipal del PP a que "de forma inmediata" estudie la ampliación de dorsales para esta edición, recordando que aún queda margen de tiempo para hacerlo.

La carrera récord fue en 2018, con 8.750 corredores en las calles de Córdoba, frente a las 7.000 inscripciones previstas actualmente si no se amplía el cupo. Ante esto, han reclamado que el Instituto Municipal de Deportes valore la posibilidad de ampliar las plazas de esta emblemática prueba, dada la alta demanda que existe.

Al mismo tiempo, Hacemos Córdoba ha exigido al gobierno municipal que, del mismo modo que destina "importantes recursos económicos a grandes eventos deportivos", realice también "una apuesta firme" por el atletismo y el deporte base en la ciudad.

"Apoyar a los clubes y a las escuelas deportivas locales es la mejor forma de garantizar un futuro sólido para el deporte cordobés", han afirmado.

ep