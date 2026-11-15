Hacemos Córdoba reclama al Ayuntamiento la revisión y limpieza de los imbornales ante la llegada de las lluvias

Archivo - Limpieza de imbornales en una imagen de archivo. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al Ayuntamiento que "refuerce de inmediato" los trabajos de limpieza y revisión de los imbornales de la ciudad ante la llegada de las primeras lluvias y el inicio del periodo de mayores precipitaciones.

"Es necesario anticiparse a los episodios de lluvia intensa y garantizar que la red de alcantarillado pueda evacuar el agua correctamente", ha advertido este domingo en una nota la coalición.

En este sentido, ha solicitado "prestar especial atención" a los cerca de 30.000 imbornales de Córdoba, retirando hojas, barro y residuos que puedan obstruir las rejillas e impedir el desagüe.

"La acumulación de suciedad en estos puntos puede provocar problemas en las calles cuando se producen lluvias abundantes, por lo que considera que las tareas de mantenimiento no pueden dejarse para cuando ya se han producido las incidencias", ha afirmado

Por otra parte, la coalición ha vuelto a denunciar la "falta de avances del gobierno municipal en el mantenimiento de los arroyos que afectan a distintos barrios y barriadas" de la capital cordobesa.

Al hilo, ha recordado que lleva demandado durante todo el mandato la firma de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que permita coordinar y garantizar la limpieza de estos cauces, "sin que el Ayuntamiento haya dado ningún paso efectivo para hacerlo realidad".

Hacemos Córdoba ha considerado "especialmente preocupante" que esta situación siga sin resolverse después de tantas reclamaciones, "cuando existen zonas como Alcolea, Levante y Villarrubia, así como el entorno de Poniente, que necesitan actuaciones periódicas para evitar la acumulación de vegetación y residuos en los arroyos".

Hacemos Córdoba ha señalado que "estos cauces han estado relacionados con episodios de inundaciones que han afectado a vecinos y vecinas", y advierte de que "no se puede seguir aplazando una solución que requiere coordinación entre administraciones y un compromiso real del Ayuntamiento".

Ha defendido que la prevención debe ser una "prioridad municipal". or un lado, es "necesario actuar ya sobre los imbornales ante el periodo de lluvias que comienza y, por otro, dejar de mantener bloqueada una solución para los arroyos que Hacemos Córdoba lleva todo el mandato poniendo sobre la mesa".

Así las cosas, ha exigido al alcalde, José María Bellido (PP), que "pase de las palabras a los hechos, refuerce el mantenimiento de la red de alcantarillado y desbloquee de una vez el convenio con la Confederación Hidrográfica". "La seguridad de los barrios y la tranquilidad de sus vecinos y vecinas no pueden seguir dependiendo de actuaciones puntuales cuando llegan las lluvias", ha concluido.