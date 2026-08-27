Hallan el cadáver de una mujer sin signos de violencia en un trastero del barrio de Triana de Sevilla

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SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha hallado el cuerpo sin vida de una mujer en el trastero de su domicilio en el barrio de Triana de Sevilla, sin que el cuerpo presente signos de violencia.

Según ha adelantado Diario de Sevilla y ha confirmado el Instituto Armado a Europa Press, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición en el interior de un trastero de la calle Tejares y fue localizado tras el aviso de un vecino, el pasado martes, que alertó de "un fuerte olor" que procedía del lugar.

Ante la ausencia de indicios de muerte violenta, el cuerpo policial ha descartado la prolongación de las investigaciones y ha apuntado a que se ha tratado de una defunción por causas naturales.