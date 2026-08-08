Hallan el cuerpo sin vida del hombre con Alzhéimer desaparecido hace una semana en Churriana de la Vega (Granada)

Dispositivo de búsqueda de Jesús Cantero coordinado por Guardia Civil y con la colaboración de numerosos cuerpos y voluntarios que durante dos jornadas realizaron exhaustivas tareas sin éxito. Este sábado se ha hallado el cadáver del desaparecido. - FB AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA

GRANADA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de Jesús Cantero, el hombre de 66 años con Alzhéimer desaparecido hace una semana en el municipio granadino de Churriana de la Vega, ha sido hallado este sábado en el Camino del Jueves, una vía de servicio de la GR-30 en Granada capital.

El alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, ha dado cuenta del triste desenlace de la búsqueda que arrancó tras darse la voz de alarma por la desaparición de Jesús el pasado sábado, 1 de agosto, y tras acometerse dos jornadas de intensa búsqueda durante el lunes y el martes de esta semana.

"Con enorme tristeza, confirmamos que nuestro vecino, desaparecido desde hace varios días, ha sido localizado sin vida. En estos momentos de inmenso dolor, quiero trasladar, en nombre de todo el pueblo de Churriana de la Vega y en el mío propio, nuestro más sincero cariño, apoyo y pésame a su familia, amigos y seres queridos", señala Narváez en su publicación en redes sociales.

La familia del fallecido ha hecho público su agradecimiento a las muchas personas que durante estos días han estado pendientes colaborando en la búsqueda de Jesús, mientras que el regidor ha agradecido la labor de los numerosos colectivos y cuerpos que han participado en la búsqueda, así como la de los cientos de voluntarios que también lo hicieron.

"Han sido jornadas muy difíciles, pero también una enorme muestra de solidaridad, humanidad y unión de todo un pueblo. Churriana de la Vega comparte hoy el dolor de quienes han perdido a un ser querido", señala el alcalde.