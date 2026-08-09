Herida una menor de 17 años tras recibir una apuñalada por parte de otra joven en Torredonjimeno (Jaén)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. (Imagen de archivo) - 112 ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 17 años ha resultado herida tras ser apuñalada por otra este pasado sábado, 8 de agosto, en la localidad jiennense de Torredonjimeno, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado sábado, sobre las 20,30 horas, cuando el 112 recibió un aviso por parte de la Policía Local en el que informaba sobre la agresión a una menor por parte de una joven mayor de edad en la plaza de la Constitución de dicho municipio.

Según han indicado fuentes policiales al 112, la joven había sufrido una herida "no muy grave" con un arma blanca y fue trasladada al Centro de Salud de Torredonjimeno.