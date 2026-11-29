Archivo - Una persona dentro de una cabina electoral para coger su papeleta para votar, a 28 de mayo de 2023, en Málaga, (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

CABRA (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha resultado herida en la mañana de este domingo tras caerle encima la estructura metálica de una cabina para votar en un colegio electoral de Cabra (Córdoba).

Según han confirmado fuentes oficiales de la subdelegación del Gobierno en Córdoba a Europa Press y ha adelantado el Diario Córdoba, el incidente ha tenido lugar sobre las 12,00 horas de esta mañana en el colegio electoral instalado en la estación de autobuses de Cabra, en el marco de votaciones de las elecciones generales del 29N.

En dicha ubicación, una mujer que se encontraba en el interior de una cabina habilitada para elegir las papeletas de los candidatos, ha recibido un golpe en la cabeza tras desprenderse una parte de la estructura metálica que sustenta a la misma.

Tras este incidente, los servicios sanitarios han acudido al lugar de los hechos y la han trasladado al hospital Infanta Margarita, ubicado dicho municipio cordobés. Según han indicado fuentes de la subdelegación, la herida que presentaba la mujer no era de gravedad.