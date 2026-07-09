Herido grave por quemaduras un menor de 10 años en el incendio en una vivienda en Andújar (Jaén)

Archivo - Vehículos en el parque de bomberos de Andújar/Archivo - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 10 años ha resultado herido grave con quemaduras tras el incendio de una vivienda registrado en Andújar (Jaén), según informa el 112.

El siniestro se ha producido en una casa de dos plantas ubicada en la calle Maese Pedro. Ha sido sobre las 10,50 horas, cuando el 112 ha recibido varios avisos por un inmueble del que salían llamas y humo con posibles personas atrapadas en su interior.

Se ha activado a los Bomberos de Andújar, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los operativos desplazados al lugar han indicado que un niño de 10 años ha escapado de las llamas saltando por un balcón y que ha sufrido graves quemaduras, por lo que ha sido evacuado en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La casa ha quedado precintada a la espera de una inspección que determine si sus inquilinos pueden regresar a ella.