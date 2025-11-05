Herido el torero José Carlos Venegas al ser corneado cuando alimentaba reses en una ganadería de Jaén

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El torero José Carlos Venegas ha resultado herido después de recibir una cornada cuando realizaba labores de alimentación con el ganado bravo en la ganadería Moragón, en la provincia de Jaén.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este martes, cuando "uno de los toros se arrancó de forma inesperada y lo alcanzó en la parte media del muslo derecho, "provocándole una cornada con orificio de entrada y salida, además de una fuerte paliza que lo dejó malherido en el suelo".

El diestro jiennense, que se encontraba solo en la finca, se practicó él mismo un torniquete "con las mangas de la camisa", antes de que un vaquero acudiera en su ayuda y lo trasladara de urgencia al hospital, según ha informado este miércoles en una nota.

El parte médico describe una "herida por asta de toro con entrada en cara posterior del muslo derecho a nivel de tercio medio y salida por cara externa del muslo en tercio distal, además de una herida incisocontusa en la región torácica lateral derecha superficial".

Tras recibir las primeras curas en el hospital, fue enviado a casa, aunque su estado empeoró con el paso de las horas. "Tras atenderme en Urgencias y realizarme las primeras curas, me enviaron a casa, una auténtica barbaridad, con tan solo un drenaje y un vendaje. Ya en mi domicilio, comencé a tener fiebre y fuertes dolores", ha afirmado el torero.

Ante la gravedad de la situación, decidió acudir a una clínica en la capital jiennense, donde fue atendido por especialistas en cirugía taurina y operado en la mañana de este miércoles. "Estoy tranquilo y con ganas de comenzar la recuperación. Si todo va bien, puede que mañana me den el alta", ha dicho Venegas, quien ha agradecido "los mensajes de cariño y apoyo" que está recibiendo.

EP