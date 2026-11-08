El historiador Jesús Sánchez Adalid y el editor Manuel Pimentel, voces de honor en el Congreso de Averroes en Córdoba

Archivo - Escultura del sabio Averroes. - EUROPA PRESS/UCO - Archivo

CÓRDOBA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El historiador y escritor Jesús Sánchez Adalid y el editor en Almuzara Libros, Manuel Pimentel serán voces de honor como ponentes del Congreso Internacional 'El Año Internacional de Ibn-Rushd/Averroes: una oportunidad para la razón', que tendrá lugar el día 10 en el Palacio de Congresos de Córdoba, que se convertirá en un punto de encuentro internacional para el pensamiento, el conocimiento y el diálogo entre civilizaciones.

Según destacan desde la organización, el encuentro, coorganizado por la Liga del Mundo Islámico (MWL) y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (Unaoc), con el apoyo de la Unesco, reunirá a destacadas personalidades institucionales, académicas y culturales para conmemorar el 900 aniversario del nacimiento de uno de los pensadores más influyentes de la historia.

De este modo, el congreso permitirá reivindicar el protagonismo histórico de Córdoba como ciudad del conocimiento y proyectar internacionalmente el legado de uno de sus hijos más universales: Ibn Rushd/Averroes.

Junto a Jesús Sánchez Adalid y Manuel Pimentel estarán presentes ponentes de diversas nacionalidades y que están considerados como los máximos especialistas en el estudio de al Andalus y la figura del filósofo y médico cordobés bajo la dirección académica de Emilio González Ferrín, autor de la icónica obra, 'Historia General de Al Andalus' y profesor de pensamiento islámico de la Universidad de Sevilla.

La presidencia del congreso corresponderá al secretario general de la Liga del Mundo Islámico, Sheij Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, y al alto representante de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos.

Las mesas de reflexión abordarán la influencia intelectual de Ibn-Rushd Averroes, las relaciones entre razón y fe en tiempos de incertidumbre y el diálogo entre civilizaciones como fundamento de una diplomacia humanista en el siglo XXI.

NUEVE SIGLOS DE UN PENSAMIENTO QUE SIGUE VIGENTE

Nacido en Córdoba en 1126, Ibn-Rushd/Averroes fue filósofo, médico y jurista. Sus estudios sobre Aristóteles ejercieron una extraordinaria influencia en las universidades europeas y contribuyeron a la transmisión del conocimiento entre el mundo islámico y Occidente.

Nueve siglos después, su legado sigue siendo una referencia para reflexionar sobre el pensamiento crítico, la investigación, la convivencia y el entendimiento entre distintas tradiciones culturales y religiosas.

La celebración de este congreso permitirá reivindicar el protagonismo histórico de Córdoba como ciudad del conocimiento y proyectar internacionalmente el legado de uno de sus hijos más universales.

El Congreso Internacional 'El Año Internacional de Ibn-Rushd/Averroes: una oportunidad para la razón' se celebrará el martes 10 de noviembre, de 10,00 a 18,00 horas, en el Auditorio Embajadores del Palacio de Congresos de Córdoba, situado frente a la Mezquita-Catedral.

La asistencia será completamente gratuita, con inscripción previa en 'https://www.ibnrushdaverroes.org/inscripciones' y en los teléfonos 620580666 y 699352763, con plazas limitadas. El idioma principal será el inglés, con interpretación simultánea al español y al árabe. Además, se garantiza la entrega de un certificado oficial de asistencia.