Hitachi Energy renovará en Córdoba "automáticamente" su convenio anterior, ante la falta de acuerdo con el comité

Archivo - Responsables de Hitachi Energy, de la Junta, el Ayuntamiento y el ámbito empresarial, ante su factoría de Córdoba, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Hitachi Energy en Córdoba ha comunicado este jueves a sus empleados que, "tras un año desde la denuncia del anterior convenio colectivo y después de diez meses de intensas negociaciones con el comité de empresa, no ha sido posible alcanzar un acuerdo para la firma de un nuevo convenio", por lo que, "conforme a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, el convenio vigente de 2024 se prorrogará automáticamente durante todo el año 2026, garantizando la continuidad de las condiciones actuales para la plantilla".

Según ha informado Hitachi Energy en un comunicado remitido a Europa Press, la fábrica de Córdoba se encuentra en "una etapa estratégica, marcada por un importante proyecto de inversión de 80 millones de euros, que permitiría duplicar la capacidad productiva, mejorar la competitividad, generar empleo y consolidar la posición industrial de la región".

Este proceso, según ha añadido la empresa, "exige una evolución en los sistemas de trabajo, con mayor flexibilidad organizativa, que garantice la viabilidad futura de la planta y permitan adaptar las instalaciones a las necesidades actuales y futuras".

En este sentido y respecto a la negociación del nuevo convenio colectivo, desde Hitachi Energy han asegurado que, "durante todo este periodo de tiempo, la compañía ha mostrado una voluntad constante de diálogo, llegando a sentarse en 37 ocasiones con los representantes de los trabajadores, y presentando propuestas que combinaban incrementos salariales fijos y variables vinculados a productividad, que han sido reiteradamente rechazadas por el comité".

A este respecto, la empresa agradece "la mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), que también fue rechazada por el comité en varias ocasiones, llegando incluso a ausentarse de la mesa de negociación esta misma semana".

A pesar de la falta de acuerdo, Hitachi Energy quiere "mantener en todo momento sus valores de empresa responsable, como el mejor marco posible para resolver esta situación", teniendo en cuenta que la compañía es "uno de los empleadores de referencia en Andalucía, con una rotación del 1,2% y una antigüedad media de 13 años" de sus trabajadores, en un contexto en el que la compañía "siempre ha cumplido sus compromisos y continuará haciéndolo".

HITACHI ENERGY

Hitachi Energy se define como "un líder tecnológico global en electrificación, impulsando un futuro energético sostenible con tecnologías innovadoras para redes eléctricas, con lo digital en el centro", destacando la compañía que "más de 3.000 millones de personas dependen" de sus tecnologías "para alimentar su vida diaria".

Cuenta con "más de un siglo de experiencia en el desarrollo de tecnologías críticas, como alta tensión, transformadores, automatización y electrónica de potencia", y está "abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo", el de "equilibrar la creciente demanda de electricidad mientras descarbonizamos el sistema eléctrico".

Con una base instalada sin precedentes en más de 140 países, Hitachi Energy construye "alianzas a largo plazo en los sectores de servicios públicos, industria, transporte, centros de datos e infraestructuras". Con sede en Suiza, emplea a más de 50.000 personas en 60 países.