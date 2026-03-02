Hitachi revisa su plan industrial en Córdoba y reduce la inversión prevista de 80 a 47,6 millones

Interior de las instalaciones de Hitachi Energy en Córdoba capital. - HITACHI ENERGY

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hitachi Energy ha llevado a cabo una revisión del Plan Industrial de su planta de Córdoba para "adecuarlo a las actuales circunstancias de la planta en un contexto industrial exigente que requiere prudencia financiera, eficiencia productiva y estabilidad en la ejecución de los compromisos" y, por ello, ha reducido la inversión prevista, de los 80 millones de euros anunciados, a 47,6 millones de euros.

Según ha recordado la compañía en una nota, el plan inicialmente establecido preveía la citada inversión de 80 millones de euros "para duplicar el volumen de producción anual. Su puesta en marcha conllevaba un gran esfuerzo inversor y requería, entre otros aspectos, adecuar el modelo productivo y laboral a las necesidades presentes y futuras de la actividad del centro".

Con esta finalidad, en el marco de la negociación del convenio colectivo de la plata de Córdoba, la empresa propuso "adaptar los sistemas actuales de trabajo a la producción estimada, acorde con el crecimiento previsto de la planta", pero, "a pesar de los esfuerzos realizados por la empresa durante más de 14 meses, el acuerdo no ha sido posible".

A la "constatación de la distancia existente entre las partes se ha unido una caída de la eficiencia operativa de la planta, resultado de una baja productividad a la que, en los últimos meses, se ha sumado el efecto de paros y huelgas".

Esta situación, según ha afirmado Hitachi Energy, "ha tenido un impacto negativo en los resultados económicos del centro, que actualmente reflejan pérdidas. En los dos últimos años, la planta de Córdoba ha acumulado más de un 36% de producción no ejecutada, situándose entre las menos eficientes dentro del Grupo".

Esto ha llevado a la compañía a "adaptar" el Plan Industrial y, "tras analizar diversas alternativas", ha tomado la decisión de "reducir las inversiones previstas, que ascendían a 80 millones de euros, y mantener finalmente una dotación de 47,6 millones de euros".

Esta inversión, a juicio de la empresa, "continúa siendo relevante" y "permitirá consolidar las mejoras estructurales necesarias, asegurar la actividad y eficiencia de la planta, así como mantener nuestro compromiso con Córdoba y con la región".

Adicionalmente, esta revisión del Plan "incluye medidas organizativas orientadas a mejorar la productividad y la eficiencia de la planta mediante la externalización de determinadas operaciones de menor valor añadido o carácter más variable". Como consecuencia, "los profesionales que se encargan actualmente de estas tareas asumirán nuevas funciones dentro de la planta, para lo que se desarrollará un plan de formación específico".

Estas medidas "supondrán una estimación de 60 nuevos puestos de trabajo de carácter indirecto, que se suman a los más de 100 profesionales que la organización ya ha incorporado a la planta desde que presentó el primer expediente del plan de inversiones en 2023".

En cualquier caso, la Dirección de la empresa ha reiterado su voluntad de "trabajar con la representación legal de los trabajadores, siempre que se retome un contexto de normalidad de la actividad, para continuar siendo un actor relevante de la industria cordobesa, trabajando para preservar la actividad industrial en la provincia y buscando la competitividad y viabilidad de la planta que le permita afrontar con solidez sus retos actuales y futuros".