Un hombre apuñala a una mujer en una vivienda de Granada

Vehículo de la Policía Nacional. Archivo. - POLICÍA

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha apuñalado este miércoles a una mujer en una vivienda del barrio de la Chana en el marco de un hecho violento en el que él también ha resultado herido, según han detallado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos han ocurrido en torno a la una y media de la tarde, cuando el 112 ha recibido el aviso sobre una agresión entre una pareja detrás del centro de Salud de la Chana, según han señalado a Europa Press desde el centro coordinador de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios y efectivos de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, sin que hasta el momento haya confirmación oficial de que se trate de un caso de violencia de género.

Según adelanta la prensa local, el hombre podría haber apuñalado a la mujer y después se habría autolesionado, resultando ambos heridos; uno de ellos en el cuello.