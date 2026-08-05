Un hombre finlandés de 52 años que vivía en la calle fallece en Órgiva (Granada) tras quemarse a lo bonzo en una bañera

Vista de Órgiva. - FB AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años y de nacionalidad finlandesa que vivía en la calle en la localidad granadina de Órgiva, en la comarca de la Alpujarra, ha fallecido en la madrugada de este miércoles tras quemarse a lo bonzo en una bañera.

Así lo ha señalado el alcalde de la localidad, Raúl Orellana, que ha detallado que el hombre fue hallado tras quemarse a si mismo. El regidor también ha corroborado otros aspectos de la información adelantada por el periódico 'Ideal' como el hecho de que este varón sintecho llevaba entre tres y cuatro semanas deambulando por la localidad y en la primera fue atendido por servicios sanitarios, al parecer, por presentar una enfermedad mental.

En cuanto al suceso, en la madrugada de este miércoles el hombre se coló en una finca privada junto a la avenida González Robles donde se acumulaba mobiliario antiguo, y se metió en una bañera en la que parece ser que se roció de alcohol para posteriormente quemarse.

Tras la alerta, los bomberos acudieron al lugar si bien el fuego no se propagó, mientras que la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de esta muerte con el apoyo de la Policía Local para determinar las circunstancias exactas de la misma.