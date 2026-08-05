El Centro Andaluz de las Letras en Huelva propone en septiembre dos citas con la literatura actual

La escritora Nerea Riesco. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras organiza para septiembre dos nuevas sesiones de los ciclos Encuentros en el Centro y Poesía en el Centro en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva. También continúa con la programación de la Red Andaluza de Clubes de Lectura, que mantiene su presencia en distintos municipios onubenses promoviendo espacios de encuentro en torno a la literatura.

Con ello, según ha indicado la Junta en una nota, el programa de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte "fomenta la creación literaria a la vez que impulsa el hábito lector y difunde el legado de figuras de reconocida trayectoria".

Así, el ciclo Encuentros en el Centro celebrará una nueva sesión el próximo 23 de septiembre, a las 19,30 horas, en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva. La escritora Nerea Riesco participará en una cita literaria con motivo de la publicación de su novela 'Morgana', editada por Contraluz. La autora conversará con Diego Lopa sobre el proceso creativo de la obra, sus principales claves narrativas y los temas que articulan esta nueva propuesta literaria.

La programación continuará el 30 de septiembre, a las 19,30 horas, con una nueva sesión del ciclo Poesía en el Centro. En esta ocasión, el protagonista será Enrique Zumalabe, que ofrecerá una lectura de poemas de su obra 'Gramática del desorden', galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez 2026. El encuentro contará con la participación de Daniel Salguero, con quien el autor mantendrá una conversación en torno a su proceso de escritura, los temas presentes en el poemario y la actualidad de la creación poética.

Paralelamente, la Red Andaluza de Clubes de Lectura desarrollará durante septiembre una intensa programación en diferentes municipios de la provincia, consolidando estos espacios como "herramientas fundamentales para el fomento de la lectura y la participación cultural".

Entre las obras seleccionadas para este periodo figuran 'Luna de lobos', de Julio Llamazares, en el Club Bellavista de Aljaraque; 'La lámpara de Aladino', de Luis Sepúlveda, y 'La sal de la vida', de Anna Gavalda, en el club de El Rompido; 'La familia de Pascual Duarte', de Camilo José Cela, en Villarrasa; 'No dejar que se apague el fuego', de Miriam Toews, en Gibraleón; y 'A sangre y fuego', de Manuel Chaves Nogales, en Moguer.

Asimismo, el Club El Canto del Gallo, de Proyecto Hombre, centrará sus sesiones en 'Lazarillo de Tormes'; el club Extramuros debatirá sobre 'De ratones y hombres', de John Steinbeck; y la Biblioteca Municipal Almudena Grandes profundizará en la lectura de 'Nada', de Jane Teller.