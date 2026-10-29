Hospitales andaluces atienden a once heridos leves en el accidente de Urda y seguirán recibiendo a afectados este jueves

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en la estación de Santa Justa tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este jueves que hospitales andaluces han atendido en las últimas horas a once heridos leves del accidente ferroviario ocurrido este pasado miércoles en Urda (Toledo) que ha dejado, por el momento, un cómputo de 68 fallecidos.

En una entrevista en Canal Sur televisión recogida por Europa Press, Antonio Sanz ha señalado que en las próximas horas seguirán llegando heridos del choque entre un AVE Madrid-Sevilla y un tren Iryo. La Junta de Andalucía ha decretado tres días de luto oficial en la comunidad tras el accidente.

El luto comenzó a las 14,00 horas de este miércoles y se va a extender hasta las 14,00 horas del sábado 31 de octubre. La declaración publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recoge que las banderas oficiales ondearán a media asta en todos los centros y edificios públicos dependientes de la Junta de Andalucía. Asimismo, se invita a secundar esta medida al resto de instituciones y entidades públicas y privadas.

La Consejería andaluza de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha movilizado recursos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha desplegado dos Puestos de Mando Avanzando en las estaciones de tren de Sevilla Santa Justa y Julio Anguita --de Córdoba--. Las familias afectadas pueden solicitar información en unos teléfonos de Renfe (900 10 10 20) e Iryo (900 001 403). También pueden informarse a través del teléfono del servicio de emergencias de Castilla La Mancha, que es 900 122 112.