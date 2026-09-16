Hospitalizado en Huétor Vega (Granada) al arder unas brasas en un contenedor tras volcarlo en el camión de basura

Al volcar el contenedor con restos de brasas en el camión, estos provocaron un incendio en el interior del vehículo, poniendo en riesgo al trabajador encargado de la recogida, quien consiguió volcarlos en la vía como se puede observar en la imagen. - AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA

HUÉTOR VEGA (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

Un conductor del servicio de recogida de residuos del municipio granadino de Huétor Vega ha tenido que ser hospitalizado debido a que su camión se llenó de humo tras volcar en el mismo un contenedor de basura en el que había restos de una barbacoa que se prendieron.

En este sentido ha informado el Ayuntamiento de este municipio del área metropolitana de Granada, que señala que los hechos --que califican de "grave incidente"-- han tenido lugar en la noche del 15 al 16 de septiembre, debido al depósito de restos de una barbacoa en un contenedor de basura.

"Al volcar el contenedor en el camión, estos restos provocaron un incendio en el interior del vehículo, poniendo en riesgo al trabajador encargado de la recogida. Gracias a la pericia y rápida actuación del conductor, se consiguió volcar los residuos en la vía pública, concretamente en la zona de calle Guajira y calle Moraleda, evitando que el fuego pudiera ocasionar consecuencias aún mayores", explican.

A consecuencia del suceso el conductor tuvo que ser trasladado al hospital, donde continúa ingresado por inhalación de humo según han precisado fuentes municipales consultadas por Europa Press, que han indicado que próximamente se le dará el alta.

Por su parte, el servicio de Emergencias 112 recibió la llamada en torno al suceso sobre las 0,40 horas de este miércoles, 16 de septiembre, y dio aviso a Bomberos, sanitarios, Guardia Civil, Policía Local, Centro de Prevención de Riesgos Laborales e Inspección de Trabajo

COLABORACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento de Huétor Vega ha hecho un llamamiento por si alguna persona dispone de información que pueda ayudar a identificar al responsable de estos hechos para que la ponga en conocimiento del Ayuntamiento o de los servicios municipales correspondientes.

"La colaboración ciudadana puede ser fundamental para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, exigir las responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan", señalan.

El Consistorio también subraya la importancia de depositar correctamente los residuos y, especialmente, de no arrojar brasas, cenizas o restos de barbacoas en los contenedores.