La hostelería andaluza prevé cerrar 2025 con una facturación similar a 2024 y un crecimiento del 3,6% en contratación

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Javier Frutos, ha afirmado que el sector prevé cerrar 2025 con una facturación similar a la de 2024 y un crecimiento de en torno al 3,6% en contratación.

En declaraciones a Europa Press, el presidente ha asegurado que "es una buena noticia y demuestra la fuerza que tiene nuestro sector en cuanto a la contratación y a la degeneración de empleo".

No obstante, Frutos ha insistido en que "seguimos teniendo ese hándicap que es la rentabilidad" y ha señalado que "todavía no llegamos a los números que teníamos en 2019, pero creemos que la línea es buena".

En este sentido, Frutos ha resaltado especialmente al cierre del año "la consecución en cuanto a las reuniones que tenemos de co-gobernanza con la Junta de Andalucía, con Turismo, concretamente". En este caso, "la consecución de una Dirección General de Turismo y Hostelería", ha puntualizado.

Asimismo, el presidente ha aclarado que "es una demanda que tenía el sector hacía muchos años, de sentido de pertenencia a la industria turística".

Por otro lado, el dirigente ha señalado que "para el conocimiento de un sector tan importante como el turismo y con una generación de empleo de más de 300.000 puestos de media durante el año, creo que ha sido el hito a tener muy en cuenta, ya no solamente de 2025, sino de estos últimos años que llevamos solicitándolo".

Por último, Frutos ha concluido destacando que "creemos que cerramos el 2025 como un año muy positivo para la hostelería andaluza".

BALANCE ANUAL HOSTELERÍA SEVILLANA

En este sentido, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Alfonso Maceda, ha destacado que "aunque turísticamente el año ha sido de récord, hay dos tendencias claras en el gremio de la hostelería". Por una parte, "una reducción del gasto en la consumición, que viene dado por la inflación y, por otra, el aumento del coste de la vida".

En declaraciones a Europa Press, Maceda ha asegurado que también han detectado que "el turista internacional gasta más en alojamiento que en hostelería y, además, estamos notando que hay otro método de ahorrar que es comprarse un bocadillo en vez de ir a un restaurante". Evidentemente, "esto nos afecta", ha subrayado, porque "hay que trabajar más para ganar lo mismo, ya que la rentabilidad se ha puesto bastante complicada, no solamente en hostelería, en muchos gremios".

Por último, con la mirada puesta en 2026, el presidente de la hostelería sevillana ha indicado que "la línea va a ser bastante parecida y que se siguen encontrando, al igual que otros sectores, con la falta de personal cualificado". "El aumento de los costes van a influir mucho en la gestión", ha señalado, porque "los precios, posiblemente, tendrán que subir e incluso algunos negocios tendrán que desaparecer porque no puedan soportar la situación", ha concluido.