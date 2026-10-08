La huelga en el autobús urbano de Jaén se mantiene a la espera de una "reunión de urgencia" convocada por Alsa

Archivo - Un autobús urbano de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Alsa --concesionaria del transporte urbano en Jaén-- han aprobado ir a la huelga a partir de este viernes, coincidiendo con el inicio de la Feria de San Lucas. No obstante, están pendientes de la reunión que ha convocado "de urgencia", en la mañana de este jueves, la dirección de la empresa.

La decisión de llevar a cabo el paro indefinido se tomó en la asamblea celebrada en la noche de este miércoles, una vez que el encuentro del día anterior entre ambas partes a través del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) acabó sin acuerdo.

En la reunión, "se pusieron sobre la mesa las propuestas que había, se sometió a votación" de los 69 empleados presentes con un resultado de "66 a favor de realizar la huelga y tres en contra", según han informado a Europa Press desde el comité de empresa.

Sin embargo, parece que queda una "última bala", puesto que la dirección de Alsa ha convocado a los representantes de los trabajadores a "una reunión de urgencia hoy a las 11,00 horas". "Esperamos que se acepte la propuesta o que haga alguna similar a lo que nosotros hemos reivindicado", han señalado las citadas fuentes de cara a esta cita y la posibilidad de que haya un acuerdo que evite la huelga.

En la postura de la plantilla (formada por 91 personas), hay varios puntos destacados, empezando por "la equiparación salarial" con sus compañeros de Alsa en otras provincias andaluzas como Granada y Almería, con unas mejores condiciones laborales y salariales a pesar de desempeñar el mismo trabajo y pertenecer al mismo grupo empresarial.

Desde el comité se ha apuntado que, en materia de retribución, se han producido avances, pero sigue habiendo algún elemento que no se acaba de incorporar. Junto a esta subida salarial "justa", también demandan otras cuestiones como el pago de los festivos con recargo del 75 por ciento legalmente establecido o la instalación de más aseos en rutas.

En caso de que finalmente se lleve a cabo la huelga, los servicios mínimos de autobús fijados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía serán del 50 por ciento "tanto para el servicio ordinario, como para el servicio extraordinario de refuerzo por mayor afluencia de usuarios con motivo de la feria de Jaén". En el caso de la oficina central, se establecen en una persona trabajadora.