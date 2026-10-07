Trabajadores del Metro de Granada convocan un calendario de paros con 30 jornadas parciales y cuatro de huelga total

Imagen de archivo de una protesta de los trabajadores del Metro de Granada en mayo de 2026. - CCOO GRANADA

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Metro de Granada ha convocado un calendario de paros del 20 de octubre al 7 de enero ante el "bloqueo" de las negociaciones del convenio colectivo y que incluye 30 jornadas de paros parciales y cuatro de huelga total los días 27 y 28 de noviembre junto al 28 de diciembre y 5 de enero. Los trabajadores reclaman condiciones dignas y homologables a las del resto de metros andaluces, así como mejoras que garanticen tanto la seguridad de los viajeros como la calidad del servicio.

Así lo han dado a conocer en un comunicado de prensa en el que detallan que en octubre, el transporte público tendrá paros parciales los días 20, 21, 23, 26, 27 y 30; en noviembre los días 3, 4, 6, 11, 12, 13, 16, 17 y 20, y en diciembre los días 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 23. Dicho paros parciales se mantendrán a comienzos del próximo año durante el 4, 7 y 8 de enero. A eso se suman las cuatro jornadas de huelga total mencionadas los días 27 y 28 de noviembre, 28 de diciembre y 5 de enero.

Los sindicatos del Comité de Empresa del Metro de Granada (CSIF, CCOO y UGT) acusan de "bloqueo" a la empresa en la mesa de negociación del convenio colectivo. El presidente del comité, Juan Manuel Entrena, ha explicado que tras las protestas mantenidas durante el pasado Corpus, los sindicatos retoman las movilizaciones "después meses negociando el convenio con la empresa Avanza y en un momento en el que las partes nos encontramos muy alejadas".

Según indica Entrena, la plantilla del Metro de Granada, formada por 160 trabajadores, "no pide privilegios" sino condiciones "dignas y homologables a otros metros de Andalucía", como el de Málaga y Sevilla, con los que hay una diferencia salarial por categorías de hasta el 30% anual.

"Pedimos la equiparación salarial con los trabajadores y trabajadoras de estas provincias ya que desde 2017 somos la plantilla de metro peor pagada en Andalucía", ha afirmado.

Por este motivo, la última asamblea de trabajadores del Metro de Granada rechazó la oferta de la empresa con un 97% de los votos en contra ya que, según señalan, "de aceptarla, en 2029 nos quedaríamos un 9% por debajo del precio de la hora de trabajo del metro de Sevilla en este 2026".

El presidente del Comité de Empresa ha pedido a la empresa retomar las negociaciones así como que no se pretenda desacreditar las reivindicaciones de la plantilla hablando de salarios muy por encima de la media de Granada, "cuando muchos de los conductores que hay apenas alcanzan salarios netos cercanos a los 1.450 euros mensuales trabajando a turnos de mañana, tarde y noche, incluyendo fines de semana y festivos".

Además, el Comité de Empresa ha criticado la antigüedad de los sistemas del Metro de Granada, que son "manuales y arcaicos", mientras en otras provincias la conducción está automatizada.

En este punto, Entrena ha subrayado el estrés laboral que padece la plantilla y que se traduce en un riesgo tanto para trabajadores como para usuarios del transporte metropolitano.

"Venimos a trabajar enfermos porque tenemos unos salarios tan bajos que no podemos permitirnos faltar. Reclamamos rebajar las horas de trabajo anuales porque somos la explotación andaluza con más estrés laboral", ha zanjado.