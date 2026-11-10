Huelga general del 11 de noviembre en Andalucía: horarios y recorridos de las manifestaciones en cada provincia

Archivo - Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'Hacia la huelga general' en imagen de archivo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ocho capitales andaluzas acogerán este miércoles, 11 de noviembre, manifestaciones con motivo de la huelga general de 24 horas convocada en defensa de los salarios, el acceso a una vivienda digna y los servicios públicos. Las marchas de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén están convocadas a las 17,30 horas, mientras que las de Cádiz, Málaga y Sevilla lo están a las 18,00 horas.

La jornada incluirá piquetes informativos, movilizaciones por la educación pública y concentraciones en otros municipios. En Sevilla, los comités de huelga de los barrios han organizado columnas para sumarse a la manifestación de la tarde.

Así, por provincias, en Almería la manifestación de UGT y CCOO está convocada a las 17,30 horas en la Plaza de las Velas. Pasará por la Plaza Emilio Pérez y la avenida Federico García Lorca hasta la calle Murcia y finalizará en el Anfiteatro de la Rambla.

La jornada arrancará a las 08,00 horas con una concentración de Acampada Almería bajo el Cable Inglés. El colectivo se sumará a las 08,50 horas a la marcha de Ustea por la educación pública, que saldrá desde el entorno del IES Celia Viñas. A las 10,00 horas, CGT marchará desde la estación intermodal hasta el Mercado Central, mientras que UGT y CCOO iniciarán una caravana de vehículos desde el Auditorio Maestro Padilla.

También habrá concentraciones a las 11,30 horas en la Plaza Juan Cassinello y a las 12,00 horas en la Plaza de San Sebastián. A las 13,45 horas partirá otra marcha desde la biblioteca José María Artero hacia Las Almadrabillas.

Fuera de la capital, el SOC-SAT ha convocado una manifestación a las 11,00 horas en Níjar, desde la carretera de Las Negras hasta la iglesia de San Isidro, y otra a las 19,00 horas en El Ejido, desde el Bulevar, en la esquina con la calle Manolo Escobar, hasta el cruce de Cervantes con Octavio Augusto.

Ya en Cádiz, la manifestación en la capital saldrá a las 18,00 horas de la avenida de las Cortes, a la altura de El Corte Inglés. Pasará por las avenidas de Huelva, de la Constitución de 1812 y de Andalucía y terminará en la Plaza de San Juan de Dios. Por la mañana habrá una convocatoria estudiantil a las 06,00 horas ante la Facultad de Filosofía y Letras y concentraciones a las 10,00 horas en la Plaza del Palillero y a las 11,00 horas ante la Delegación Territorial de Educación.

El Sindicato de Inquilinas ha difundido otras seis convocatorias en la provincia. A las 11,00 horas serán en la Puerta de Jerez de Sanlúcar de Barrameda y en la Plaza del Arenal de Jerez de la Frontera. A las 12,00 horas, en la Plaza de la Noria de El Puerto de Santa María y en la Plaza Alta de Algeciras. A las 18,00 horas, en el Castillo de Luna de Rota y en la frontera con Gibraltar, en La Línea de la Concepción.

Por su parte, en Córdoba, la marcha partirá a las 17,30 horas de la Plaza de la Constitución y recorrerá la avenida de Vallellano, el Paseo de la Victoria y las avenidas de la Ronda de los Tejares, Gran Capitán y América hasta la Plaza de las Tres Culturas.

La manifestación en la capital granadina saldrá a las 17,30 horas de los Jardines del Triunfo. Discurrirá por Gran Vía, Reyes Católicos, Puerta Real, Acera del Darro y el Paseo del Violón hasta la explanada del Palacio de Congresos. Por la mañana, las columnas informativas partirán de distintos puntos de la ciudad a las 10,00 horas y confluirán a las 11,00 horas ante el edificio de Correos, en Puerta Real.

En Huelva, la marcha partirá a las 17,30 horas de la rotonda de los Bomberos, en la avenida de Andalucía, y terminará en la Plaza de las Monjas. El recorrido incluye Pablo Rada, la Plaza Quintero Báez, las calles Palos, Fernando el Católico y Padre Marchena y la avenida Martín Alonso Pinzón.

UGT y CCOO han convocado también concentraciones a las 15,00 horas en la Plaza de la Laguna de Ayamonte y a las 18,00 horas en la Plaza Marqués de Aracena.

La manifestación provincial jiennense saldrá a las 17,30 horas de la Plaza de Jaén por la Paz. Pasará por el Paseo de la Estación, Cid Campeador, la Plaza de la Libertad, Pío XII, la avenida de Madrid y Virgen de la Cabeza hasta la explanada junto a El Corte Inglés. El comité de huelga provincial ha llamado a secundar "de forma masiva" el paro.

En Málaga, la marcha saldrá a las 18,00 horas de la Fuente de las Tres Gracias, en el Paseo del Parque. Pasará por el Ayuntamiento, la Plaza de la Marina, la Alameda Principal y la avenida de Andalucía y concluirá bajo el Puente de las Américas, junto a los Jardines Picasso.

La agenda comenzará este martes a las 22,00 horas en la Plaza de la Constitución. El miércoles habrá un piquete a las 07,00 horas en la boca del metro de Princesa-Huelin y una movilización por la educación pública a las 12,00 horas ante la Delegación Territorial de Educación.

Finalmente, en la capital hispalense, la manifestación de la tarde saldrá a las 18,00 horas de la Glorieta del Cid, en el entorno del Prado de San Sebastián. Pasará por Menéndez Pelayo, Recaredo, Puñonrostro, Juan de Mesa, Almirante Apodaca e Imagen hasta las Setas de la Encarnación. CCOO se desplazará al punto de salida desde su sede en la avenida de la Raza a las 17,00 horas.

UGT ha convocado además comparecencias a las 06,00 horas en la estación de autobuses de Plaza de Armas, a las 07,00 horas en Aerópolis y a las 08,00 horas ante la Consejería de Justicia, en la Plaza de la Gavidia. A las 10,30 horas habrá una marcha con salidas desde la Diputación y la Pasarela. A las 12,00 horas, el Sindicato de Inquilinas se sumará en la Alameda de Hércules a la movilización por la educación pública, con final previsto a las 14,00 horas en la Plaza de la Encarnación.

Para la marcha de la tarde, la columna de Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca saldrá a las 14,30 horas de la calle Donantes de Sangre hacia Cerro-Amate. La de Macarena Norte partirá a las 15,30 horas del Carrefour de Ronda Urbana Norte y se unirá a la de Macarena Sur a las 16,30 horas en la Plaza Divina Pastora de Capuchinos. La de San Pablo-Santa Justa saldrá a las 16,00 horas del polideportivo San Pablo.

A las 16,30 horas saldrán también las columnas de Cerro-Amate, desde el polideportivo Hytasa, y de Triana, desde la Plaza San Martín de Porres. La del Casco Antiguo partirá a las 16,45 horas de la Puerta de Córdoba. Nervión se incorporará a las 17,00 horas en Ramón y Cajal y los participantes de Dos Hermanas, citados a las 16,30 horas en la Plaza del Arenal, se sumarán en la estación de San Bernardo.

Así, las ocho provincias andaluzas cerrarán la jornada de huelga general con manifestaciones en sus capitales, a las que se sumarán las movilizaciones convocadas en otros municipios. La defensa de los salarios, el acceso a una vivienda digna y el refuerzo de los servicios públicos serán las reivindicaciones comunes de las marchas del 11N.