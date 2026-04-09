Huétor Tájar (Granada) cocinará un revuelto de espárragos gigante este fin de semana en la feria dedicada a esta verdura

La Feria Gastronómica del Espárrago (Fadespa) que se celebra este fin de semana en Huétor Tájar tiene como especial aliciente un revuelto de espárragos gigante que podrán degustar 2.500 personas. - AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El municipio granadino de Huétor Tájar ya tiene todo listo para la celebración este próximo fin de semana de una nueva edición de la Feria Gastronómica del Espárrago (Fadespa), en la que ha anunciado que cocinará un revuelto de espárragos gigante para que lo puedan degustar 2.500 personas.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado en el que recuerda que este año Fadespa lleva por titulo 'Huétor Tájar con sabor a espárrago', un evento que busca destacar la versatilidad de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del espárrago verde morado a través de propuestas culinarias que van desde lo monumental hasta lo más innovador.

Así las cosas, el gran reclamo de la programación de esta feria, que se va celebrar entre el 10 y el 12 de abril, va a ser la elaboración de un revuelto de espárragos gigante, de forma que para esta degustación masiva, dirigida a unos 2.500 comensales, se emplearán más de 2.000 espárragos, 500 huevos y 25 litros de aceite.

Junto a este plato monumental, la feria pretende destacar por ofrecer creaciones originales como los 'churros de espárrago' y una tarta de espárragos gigante de más de cuatro metros de longitud que se elaborará el viernes por la tarde para ser servida acompañada de chocolate.

Los asistentes podrán descubrir además otras propuestas inusuales elaboradas con estos brotes como el helado de espárragos, croquetas, salmorejo o los tradicionales chanquetitos de La Vega.

El alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, ha destacado la importancia de la unión entre las cooperativas Centro Sur, Cosafra y Gamper para consolidar esta feria a nivel andaluz. El evento contará además con sesiones de demostraciones de cocina a cargo de Bosco Benítez (conocido por su trayectoria en Canal Sur TV), y Jesús Bracero, junto a cocineros locales.

Fadesoa se completa con una oferta de ocio que incluye un mercadillo artesanal de productos 'panciverdes', zonas de atracciones infantiles gratuitas, desfiles de moda y animación musical con charangas y discjockeys, además de una zona de tardeo y una fiesta de la primavera.