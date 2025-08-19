Huétor Vega (Granada) pone en marcha un servicio gratuito de acompañamiento para personas con ELA y sus familias

HUÉTOR VEGA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada) ha puesto en marcha un nuevo servicio gratuito de acompañamiento corporal y emocional desde la Bioenergética para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familiares.

Este programa, denominado 'Presencia Viva', será impartido por la terapeuta bioenergética Montse Pérez Cristóbal, y tiene como objetivo "ofrecer un espacio terapéutico adaptado a las necesidades de las personas con ELA y sus cuidadores, favoreciendo la conexión emocional y corporal incluso en situaciones de movilidad reducida", según ha detallado este martes en una nota el Ayuntamiento de Huétor Vega.

Según explica esta profesional, la bioenergética es un enfoque psicocorporal que "facilita la expresión emocional" y cuya aplicación en este contexto permite "regular el estrés y la carga emocional de los familiares y cuidadores, además de crear vínculos afectivos incluso cuando el lenguaje verbal ya no es posible".

Desde el consistorio han querido aclarar, no obstante, que la bioenergética es "una terapia complementaria que, por supuesto, no sustituye ni a los tratamientos médicos, ni a los programas de fisioterapia, logopedia o neumología específicos del paciente".

El concejal de Bienestar Social, Alejandro García, ha indicado que este programa incluirá sesiones individuales con pacientes, sesiones grupales con familiares y encuentros conjuntos de fortalecimiento del vínculo. "Nuestro objetivo es la mejora del bienestar y la atención a colectivos vulnerables", ha aseverado el edil.

En este sentido, el alcalde de Huétor Vega, Mario del Paso, ha defendido la importancia de este nuevo recurso municipal, con el que "damos un paso más en nuestra apuesta por un municipio inclusivo y sensible con quienes más lo necesitan", según ha reivindicado para subrayar a continuación que "la ELA es una enfermedad dura no solo para quien la padece, sino también para sus familias", y "por eso queremos ofrecer un acompañamiento que ayude tanto en lo físico como en lo emocional".

Las familias de Huétor Vega que se encuentren en situación de utilizar este nuevo servicio pueden solicitarlo contactando con el Ayuntamiento en el teléfono 958 300 511.