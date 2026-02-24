El IAS-CSIC, el Ayuntamiento de Córdoba y Sadeco inician un estudio para el control del avispón oriental en la ciudad

Un avispón oriental. - IAS-CSIC CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Protección de Cultivos del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC), el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) han puesto en marcha una colaboración estratégica para el control del avispón oriental (Vespa orientalis) en el entorno urbano de la capital cordobesa.

Según ha informado el IAS-CSIC en una nota, el avispón oriental es una especie originaria del Mediterráneo oriental y de amplias regiones de Oriente Medio y Asia, fácilmente reconocible por la coloración rojiza de la cabeza, el cuerpo y las patas, así como por sus marcadas manchas amarillas en la cara y el abdomen.

Estas características permiten distinguirlo con claridad de otros avispones, como el avispón europeo (Vespa crabro), especie nativa europea presente en Córdoba, o el avispón asiático (Vespa velutina), que hasta la fecha no ha sido identificado en la provincia.

En la ciudad de Córdoba, la presencia de avispón oriental está documentada desde 2017, si bien ha sido a partir de 2025 cuando se ha observado un incremento notable en la densidad de sus poblaciones, acompañado de un aumento en los avisos ciudadanos a la Policía Local, los bomberos y Sadeco.

Se trata de un depredador de abejas y otros insectos beneficiosos que, además, se alimenta de restos orgánicos en vertederos y espacios urbanos, y que también puede consumir fruta, provocando daños en viñedos y otros cultivos, lo que incrementa su impacto ecológico y socioeconómico.

Esta situación motivó que la organización agraria COAG Andalucía alertara durante la pasada primavera de 2025 sobre un "aumento alarmante de avispas reinas" y reclamara a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un plan específico de control.

En este contexto, el grupo de investigación dirigido por Mónica Fernández-Aparicio, del IAS-CSIC, ha iniciado un estudio sobre la actividad y el comportamiento del avispón oriental en el entorno urbano cordobés, con un enfoque principalmente preventivo.

"El trabajo se centrará inicialmente en la fase primaveral del ciclo biológico de la especie, un periodo clave para analizar la actividad y las preferencias alimenticias de las reinas fundadoras, ya que actuar en este momento permite prevenir la formación de los primeros nidos y frenar el crecimiento de la población", ha explicado la investigadora.

Según ha señalado Fernández-Aparicio, los resultados del estudio permitirán profundizar en el conocimiento del comportamiento del avispón oriental en entornos urbanos y sentar las bases para el desarrollo de estrategias de vigilancia y control preventivo, selectivas y de baja toxicidad, orientadas a garantizar una convivencia urbana segura y a reforzar la protección del medio ambiente.

La investigadora ha subrayado, además, que la mayoría de los estudios disponibles sobre comportamiento, así como la evaluación de los métodos comerciales de captura y eliminación de nidos, se han desarrollado para el avispón asiático (Vespa velutina), cuyo comportamiento difiere en varios aspectos del avispón oriental (Vespa orientalis) objeto de este estudio. Esta diferencia hace imprescindible generar conocimiento específico, adaptado a la realidad ambiental y urbana de Córdoba.

El proyecto se desarrolla en el marco de una colaboración entre el IAS-CSIC, el Ayuntamiento de Córdoba, y Sadeco, impulsada a iniciativa de la Jefatura de la Policía Local. Esta cooperación permitirá transferir conocimiento científico a la gestión municipal, mejorar la eficacia de las actuaciones tanto científicas como municipales, optimizar los recursos públicos y minimizar los impactos ambientales.

"Esta colaboración pone de manifiesto el compromiso de Córdoba con una gestión responsable, integrando seguridad ciudadana, salud pública y conservación del medio ambiente en un marco de actuación coordinado", según ha concluido la investigadora.