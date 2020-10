Ibros, segundo albergue de temporeros que no abrirá durante la próxima campaña de aceituna en Jaén

IBROS (JAÉN), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibros (Jaén) es el segundo de la provincia de Jaén que ya ha decidido formalmente no abrir su albergue de temporeros para la próxima campaña de aceituna. Entre los motivos esgrimidos por el alcalde, Juan Matías Reyes (PSOE), pesa fundamentalmente el no poder garantizar las medidas sanitarias exigidas, entre otras cuestiones por las limitaciones de espacio del albergue.

Ibros cuenta con un albergue de 16 plazas, que debería reducir como mínimo a ocho para cumplir con un aforo de 50 por ciento y a cinco si el límite finalmente se pone en un 30 por ciento. El alcalde ha indicado a Europa Press que el albergue dispone de un único comedor y además no cuenta con espacio para habilitar una zona de aislamiento en caso de que se detecte algún positivo entre las personas usuarias.

"Nos resulta complicadísimo, pero finalmente hemos optado por no abrir", ha dicho Reyes y ha añadido que a pesar de que el dinero que aporta la Junta para este tipo de dispositivos se ha reducido en un 50 por ciento, el motivo económico no ha sido el que ha pesado a la hora de decidir no abrir las instalaciones.

"Para abrirlo hay que hacerlo bien y no sin cumplir todas las condiciones porque estamos hablando de la salud de las personas", ha dicho el alcalde que, no obstante, ha señalado que se trata de una cuestión "humanitaria" y que colaborarán en la medida de sus posibilidades para ayudar a aquellas personas que lleguen al municipio durante la campaña.

Ibros no es el único que ha tomado la decisión de no abrir, también lo ha hecho el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina. Su alcalde, Blas Alvés (PSOE), ya apuntó el pasado mes de septiembre que no se abriría el albergue tanto por la reducción de la ayuda económica por parte de la Junta de Andalucía como por las medidas especiales que se deben adoptar a la hora del servicio de comidas, sumada a la movilidad propia de los temporeros. "Todo ello sin presupuesto, hace que sea prácticamente imposible cumplirlo por nuestra parte", dijo Alvés.

Otro municipio que todavía no ha tomado una decisión en firme es el de Porcuna (Jaén). Su alcalde, Miguel Moreno (Cs) ha apuntado que se decidirá en el seno de la comisión local de covid que se reunirá el martes, 20 de octubre. Moreno ha indicado a Europa Press que su intención es poder abrir el albergue, una instalación que cuenta con 24 plazas.

Moreno ha señalado que el albergue es "muy moderno" y permite cumplir con las exigencias sanitarias, incluida la de contar con una zona de aislamiento si finalmente se detectara algún positivo. Además, se cuenta con la colaboración de Cáritas para ofrecer el servicio de comida y cena, mientras que el Ayuntamiento corre con los desayunos.

El dispositivo de atención a temporeros que se pone en marcha para la campaña de aceituna en la provincia de Jaén contó el año pasado con 656 plazas distribuidas en 18 albergues. De estos 18, dos ya han dicho que no abrirán como son los de Villanueva de la Reina e Ibros. El resto, ubicados en Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Baeza, Beas de Segura, Jaén capital, Torredelcampo, Úbeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Villatorres y Martos han solicitado las ayudas a la Junta para poner en marcha su dispositivo.

El Foro Provincial de la Inmigración en su reunión del pasado 2 de octubre fijó del 9 al 15 de noviembre como fecha recomendada para la apertura de los albergues temporeros, si bien cada ayuntamiento abrirá cuando tenga demanda. En estas instalaciones de carácter gratuito, los temporeros podrán pernoctar durante cuatro noches.

El dispositivo previsto por la Junta de Andalucía contempla test rápidos de antígenos a los temporeros que lleguen a la provincia de Jaén para trabajar en la aceituna. También se han fijado puntos de evacuación en Jaén capital y Villacarrillo para trabajadores que den positivo y que no tengan un lugar donde hacer el aislamiento obligatorio.

Desde Salud se ha confirmado que existirán refuerzos sanitarios en los municipios y comarcas en las que existan necesidades y que el SAS establecerá un dispositivo especial para que los profesionales se desplacen a albergues y otros lugares para hacer los test.

La Junta está ultimando la puesta en marcha de una aplicación informática en la que los empresarios deberán introducir los datos de sus trabajadores, siempre con todas las coberturas legales en cuestión de protección de información. La aplicación permitirá conocer cuántos trabajadores existen, en qué municipios están y cuándo entran a trabajar.