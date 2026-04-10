Identificado un varón supuestamente relacionado con el vuelo de un dron no autorizado en la prisión de Alcolea (Córdoba)

Prisión de Alcolea. - CSIF CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado a un hombre, con antecedentes penales, supuestamente relacionado con el vuelo de un dron no autorizado en el entorno del Centro Penitenciario de Alcolea, en Córdoba capital.

Según han informado fuentes cercanas al caso a Europa Press, los hechos han ocurrido sobre las 03,10 horas de este viernes, cuando el sistema antidrones ha detectado la presencia del aparato no autorizado.

Ante ello, se ha alertado al Instituto Armado, que ha desplegado en la zona el equipo Pegaso y ha detectado la presencia de un hombre, a quien los agentes han identificado.

Al respecto, la Policía Judicial de la Benemérita se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del vuelo e identificar al presunto piloto.

Sobre este suceso ha informado en primera instancia el sindicato, que ha lamentado la "falta" de medios tecnológicos adecuados para hacer frente a este tipo de amenazas, así como la "escasa" formación específica recibida por la plantilla en relación con estas cuestiones.