El IESA-CSIC y el IAS-CSIC celebran un café científico que aúna campo y laboratorio con políticas públicas

Participantes en 'Café con Ciencia'. - CSIC

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) se han unido en una nueva edición de 'Café con Ciencia', una iniciativa que aúna campo y laboratorio con políticas públicas y que está impulsada por la Fundación Descubre, en el marco de la Semana de la Ciencia, el mayor evento anual de divulgación científica en Europa.

Según ha informado CSIC en una nota, bajo el título 'Cómo la investigación puede cambiar el mundo: del campo y el laboratorio a las políticas públicas que transforman vidas', los investigadores Esperanza Vera-Toscano (IESA-CSIC) y David Lozano Pérez (IAS-CSIC) se han sentado este martes con un grupo de primero de Bachillerato del IES Averroes alrededor de una taza de café, para compartir su experiencia sobre la transferencia del conocimiento en su trabajo diario y despertar, así, vocaciones científicas.

En el encuentro, la científica titular experta en economía y sociología aplicada Esperanza Vera-Toscano ha acercado al estudiantado cómo las ciencias sociales utilizan los datos y la evidencia científica para analizar las desigualdades sociales y ayudar a diseñar políticas públicas más justas, equitativas y efectivas para la sociedad.

Por su parte, el investigador y especialista en AgTech e ingeniería de regadíos, David Lozano ha explicado cómo la tecnología aplicada al campo, desde sensores IoT (Internet de las cosas) hasta la gestión eficiente del agua, pasa del laboratorio al sector agrícola para garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos y alimentos.

'Café con Ciencia' es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de Andalucía. Cuenta con la financiación de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Fecyt.

Un año más se celebra la Semana de la Ciencia en Andalucía, una cita ineludible para conocer los avances experimentados por la ciencia y la investigación en nuestra comunidad autónoma, una auténtica fiesta de la divulgación científica que se dará en toda Europa del 3 al 15 de noviembre de 2026.

Con seminarios, conferencias, itinerarios didácticos, proyecciones, visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, talleres y actividades 2.0, entre otras, de forma distinta, original y amena, la Semana de la Ciencia en Andalucía está de celebración, ya que cumple 26 años, acercando ciencia de calidad, sostenible e inclusiva a todos los andaluces y andaluzas, poniendo a su vez en valor la inversión en investigación y conocimiento, indispensable para superar momentos complicados como los vividos en los últimos años.

Asimismo, la Semana de la Ciencia en Andalucía es un escaparate primordial para hacer visible un trabajo fundamental que en ocasiones permanece oculto, un valor seguro e inestimable que es garantía de futuro y desarrollo.