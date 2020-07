Igualdad aborda compatibilidad de la Renta Mínima con Ingreso Vital con UGT y CCOO-A, que reclaman tramitación más ágil

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se ha reunido este lunes con las secretarias generales de CCOO-A, Nuria López, y UGT-A, Carmen Castilla, para trasladarles sus avances en la redacción de las modificaciones del Decreto que regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía para hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno recientemente, así como el trabajo para la mejora del sistema de atención a la dependencia.

Rocío Ruiz ha insistido en la necesidad de modificar el Decreto de la Renta Mínima para establecer una compatibilidad que permita aumentar las ayudas que reciben las familias con menores a su cargo, ha informado la Consejería de Igualdad por medio de una nota.

La secretaria general de UGT-Andalucía, Carmen Castilla, ha sostenido que "estamos muy orgullosos de la renta mínima y más en UGT porque ha sido una lucha sindical", al tiempo que ha reclamado que "hace falta agilizarla en su gestión porque hay muchos andaluces que viven situaciones muy comprometidas" por cuanto ha argumentado "veremos a ver qué ocurre cuando decaigan los ERTE el 30 de septiembre, cuántas personas se van a encontrar en una verdadera situación de exclusión social".

"La renta mínima puede ser perfectamente compatible con el Ingreso Mínimo Vital", ha apostillado Castilla en una nota del sindicato.

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha reclamado "el papel complementario y equilibrador" que desempeña la Renta Mínima de Inserción con respecto al Ingreso Mínimo Vital, por lo que ha reclamado "una negociación" para que las personas en exclusión social o en riesgo de estarlo "sean cubiertas por la protección estatal y autonómica".

En un audio remitido, ha demandado sobre la Renta Mínima que "debe agilizarse para favorecer a quienes más lo necesitan".

Ruiz ha apuntado que otro objetivo del nuevo Decreto sería dar cobertura a los colectivos que han quedado excluidos del Ingreso Mínimo Vital. La consejera ha insistido en que la Renta Mínima no se ha paralizado y los expedientes se continúan tramitando.

NÓMINA DE 17,3 MILLONES EN JUNIO, RÉCORD

En este sentido ha recordado que la nómina de junio de la Renta Mínima ha alcanzado la cifra de 17,3 millones de euros, lo que supone un máximo histórico desde la implantación de esta prestación en el año 2018. La ayuda ha beneficiado en junio a 20.019 familias andaluzas, es decir, 5.404 más que en mayo, cuando llegó a alcanzar a 14.615 núcleos familiares.

La consejera de Igualdad se ha mostrado partidaria del diálogo y el consenso para abordar las modificaciones necesarias de la Renta Mínima y para escuchar a todos los sectores y hacer efectiva su participación en el proceso.

Ruiz ha recordado que en junio convocó a la Comisión de Renta Mínima, en la que también están presentes los sindicatos, y también ha mantenido encuentros con entidades como Unicef o Save the Children, entre otros.

DEPENDENCIA

Rocío Ruiz ha trasladado a las dirigentes sindicales que el Sistema de la Dependencia no ha parado durante el periodo de estado de alarma, por el contrario a pesar de la situación de alarma y las medidas excepcionales adoptadas para la contención del Covid19, se han articulado las medidas de teletrabajo necesarias para garantizar la prestación y el abono de todos los servicios.

La consejera de Igualdad ha defendido que que "Andalucía ha puesto en marcha todas las medidas que han estado a su alcance en relación con la atención a las personas en situación de dependencia, teniendo en cuenta que el estado de alarma da prioridad a las directrices marcadas desde el Gobierno de la nación, garantizando la seguridad y la protección de las personas, y manteniendo el empleo asociado en todo el sector".

Pese a todas las medidas de prevención que se han tomado, la consejera ha resaltado que "en este último mes se aprecia ya el inicio de una recuperación, se han recuperado las visitas domiciliarias por lo que se retoma la valoración de la situación de dependencia y la elaboración del programa individual de atención.

El mes de junio se ha cerrado con 218.073 personas beneficiarias en Andalucía, lo que supone "un incremento neto de 1.116 personas beneficiarias más con respecto a mayo en Andalucía", ha apuntado.

Al igual que con las personas beneficiarias, "las prestaciones también comienzan a recuperarse en el mes de junio, con un incremento general de 1.895 prestaciones más que a cierre de mayo".

Según la consejera, "estos datos demuestran que, a pesar de la terrible crisis vivida, el Sistema de la Dependencia no ha parado en Andalucía durante el periodo de estado de alarma, por el contrario, a pesar de la situación de alarma y de las medidas excepcionales adoptadas para la contención del Covid19, se han articulado las medidas necesarias para garantizar la prestación y el abono de todos los servicios; y se ha reactivado con agilidad en el sistema en la medida en la que se ha garantizado la protección de profesionales y personas en situación de dependencia".

Rocío Ruiz ha insistido en que "el diálogo social es fundamental para afrontar la recuperación en esta crisis sanitaria y trabajar para proteger a las personas más vulnerables". En este sentido, ha agradecido "la colaboración de los sindicatos, con los ha habido un contacto permanente durante el estado de alarma y queremos que continúe siendo así", ha concluido.

CASTILLA: SECTOR PRECARIZADO Y FEMINIZADO

Carmen Castilla ha destacado que "en este contexto de pandemia más aún, el tema de la dependencia es fundamental para los andaluces y andaluzas, el servicio que se presta, es un sector generador de empleo, pero sí hay que decir que es un sector muy precarizado y feminizado".

"La oportunidad que nos da esta situación es la de revisar y ser más conscientes de que las administraciones públicas deben revisar las concesiones para que se cumplan con las condiciones necesarias laborales y salariales, que repercuta en que tengan unas condiciones dignas a los trabajadores y trabajadoras de este sector", ha apuntado Castilla.

Según la líder regional de UGT, "la financiación de la dependencia actualmente no es del 50 por ciento del Estado y 50 por ciento la comunidad", circunstancia que, a su juicio, tiene que ver con "el decreto 20/2012, mal llamado de racionalización del gasto, por eso pedimos su derogación, para que no existe el problema de estructura jurídica que conlleva no mandarle el dinero que le corresponde a la comunidad andaluza para poder dar un trato de suficiencia y calidad a estas prestaciones, para dar calidad en el trabajo y calidad en la atención".

"Pedimos que haya más comunicación y que se ponga en marcha esa estrategia sociosanitaria que lleva 20 años encima de la mesa. Nuestros mayores tienen apego a su hogar y para ello es fundamental ofrecer las herramientas magníficas como las que tenemos, la teleasistencia, la ayuda a domicilio y los centros de día", ha dicho Castilla.

"Hay que potenciar medidas de inclusión social. Tenemos muchas propuestas desde UGT y por eso creemos que la mejor forma de ponerlas en marcha es a través del marco del diálogo social, porque da seguridad al sistema y da credibilidad a la ciudadanía", ha concluido.

LÓPEZ: SUBIR EL PRECIO PLAZA

La secretaria general de CCOO-A ha reclamado "subir el precio plaza, que es el salario" de las residencias, que ha considerado de "justicia" tras considerar que "los trabajadores han soportado una situación extrema" y ha advertido sobre el hecho de que "no volvamos a revivir en medio de los rebrotes", por lo que ha reclamado "la coordinación urgente" de la Consejería de Igualdad con Salud.