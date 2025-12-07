Igualdad continúa recabando datos sobre la muerte de una mujer en El Viso (Sevilla) como presunto crimen machista

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 25 de junio de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad aún se encuentra recabando datos como presunto crimen machista del asesinato de una mujer de 30 años en la localidad de El Viso del Alcor (Sevilla), cuyo cadáver ha sido hallado en un domicilio de ese municipio en la noche de este sábado tras un aviso por un incendio. De confirmarse, este caso elevaría a catorce las mujeres asesinadas en Andalucía por violencia de género en lo que llevamos de 2025; lo que sería un total de 43 víctimas en toda España durante este año y de 1.338 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press. Al respecto de este suceso, según la información facilitada a esta agencia por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, los agentes de la Guardia Civil localizaron el cadáver de la mujer tras un aviso por incendio en una vivienda de El Viso del Alcor y la víctima presentaba "signos compatibles con violencia por arma blanca".

Según las mismas fuentes, un hombre de 35 años con el que esta mujer podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental ha sido detenido en relación con estos hechos. La autopsia determinará la causa exacta del fallecimiento y si ha sido causada por agresión con arma blanca o por el incendio registrado en la vivienda. Asimismo, la Subdelegación ha indicado que la víctima no se encontraba inscrita en el sistema Viogen, mientras que el agresor sí figuraba en él pero por una relación anterior con otra mujer.

Por su parte, el Ayuntamiento de El Viso del Alcor ha decretado tres días de luto y ha mantenido este domingo a las 12,00 horas un minuto de silencio tras el posible crimen machista. En un comunicado, consultado por esta agencia, el Consistorio ha trasladado su "pésame, apoyo y respeto a la familia y allegados" de la víctima "en estos momentos tan dolorosos".

En este sentido, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha señalado que las primeras investigaciones en torno a la muerte apuntan a un posible caso de violencia de género. No obstante, la titular ha subrayado que hasta que la investigación no concluya no se podrá confirmar oficialmente si se trata de un crimen machista.

Cabe recordar que los últimos casos de violencia de género en Andalucía confirmados por el Ministerio de Igualdad se trataron de los asesinatos de una mujer de 60 años, el pasado 22 de noviembre, y otra de 25 años de edad, en el pasado 26 de noviembre, en las localidades malagueñas de Rincón de la Victoria y Campillos, respectivamente.