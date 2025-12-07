Junta indica que los primeros indicios apuntan a un posible caso de violencia de género en El Viso del Alcor (Sevilla)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press

MÁLAGA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha señalado que las primeras investigaciones en torno a la muerte este sábado de una mujer de 30 años, hallada en una vivienda de El Viso del Alcor (Sevilla), apuntan a un posible caso de violencia de género. No obstante, la titular ha subrayado que hasta que la investigación no concluya no se podrá confirmar oficialmente si se trata de un crimen machista.

"Se está produciendo una investigación y hasta que no culmine no podremos saber si ha sido víctima de violencia de género. Aunque en principio todo apunta a una nueva víctima, tendremos que esperar a que concluyan las investigaciones", ha declarado España durante su visita al Árbol de la Ilusión del Club de Leones en Málaga.

En este contexto, la consejera ha resaltado la importancia de las políticas feministas y de la defensa de los derechos de las mujeres, insistiendo en que las administraciones deben actuar de manera coordinada. "Las políticas feministas son necesarias e importantes, y debemos trabajar unidas en defensa de las mujeres", ha subrayado.

Asimismo, España ha destacado que las mujeres sufren acoso, maltrato e incluso la muerte, como podría haber ocurrido en este caso.

Cabe enmarcar que el caso se dio a conocer en la pasada jornada, cuando la Subdelegación del Gobierno en Sevilla advirtió de que la Guardia Civil investigaba como posible crimen machista el hallazgo del cadáver la mujer en el mencionado municipio tras un aviso por un incendio.

Asimismo, se ha procedido a la detención en relación con los hechos de un hombre de 35 años con el que esta mujer podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental.

Los agentes del Instituto Armado localizaron el cadáver de la mujer tras un aviso por incendio en una vivienda de El Viso del Alcor y la víctima presentaba "signos compatibles con violencia por arma blanca".

La autopsia determinará la causa exacta del fallecimiento y si ha sido causada por agresión con arma blanca o por el incendio registrado en la vivienda.

Cabe destacar que, según la Subdelegación, la víctima no se encontraba inscrita en el sistema Viogen, mientras que el agresor sí figuraba en él pero por una relación anterior con otra mujer.

Por su parte, el Ayuntamiento de El Viso del Alcor ha decretado tres días de luto y ha mantenido este domingo a las 12,00 horas un minuto de silencio tras el posible crimen machista. En un comunicado, consultado por esta agencia, el Consistorio ha trasladado su "pésame, apoyo y respeto a la familia y allegados" de la víctima "en estos momentos tan dolorosos".