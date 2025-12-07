El Ayuntamiento de El Viso (Sevilla) decreta tres días de luto y convoca un minuto de silencio por el crimen machista

Archivo - Ayuntamiento de El Viso del Alcor. - AYUNTAMIENTO EL VISO DEL ALCOR - Archivo

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) ha decretado tres días de luto y ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas de este domingo 7 de diciembre tras el posible crimen machista que ha costado la vida a una mujer de 35 años en una vivienda del municipio.

La Guardia Civil investiga como posible crimen machista el hallazgo del cadáver de una mujer de 30 años de edad en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor tras un aviso por un incendio y ha detenido a un hombre de 35 años en relación con los hechos tras constatar que la víctima presentaba "signos compatibles con violencia por arma blanca".

En un comunicado difundido en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el Ayuntamiento de El Viso del Alcor traslada su "pésame, apoyo y respeto a la familia y allegados" de la víctima "en estos momentos tan dolorosos" y anuncia que se declara tres días de luto oficial, durante los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales, además de suspender el concurso de Hogueritas previsto este domingo.

Tras expresar su "firme condena" ante estos hechos y comunicar que "permanece a disposición de las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación", el Ayuntamiento de El Viso ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio a las 12.00 horas de este domingo en la puerta del consistorio en memoria de la víctima.

Según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, el detenido es un hombre de 35 años con el que la víctima podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental ha sido detenido en relación con estos hechos.

La víctima no se encontraba inscrita en el sistema Viogen, mientras que el agresor sí figuraba en él pero por una relación anterior con otra mujer.

La autopsia determinará la causa exacta del fallecimiento y si ha sido causada por agresión con arma blanca o por el incendio registrado en la vivienda.