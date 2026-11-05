La III Jornada Nacional Laboralista Agraria reúne en Baeza (Jaén) a más de un centenar de profesionales

Inauguración de la III Jornada Nacional Laboralista Agraria, - COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La III Jornada Nacional Laboralista Agraria reúne estos jueves y viernes en Baeza (Jaén) a más de un centenar de profesionales para analizar las claves y retos de las relaciones laborales en el sector agrario desde una perspectiva global.

Graduados sociales, abogados y técnicos especializados en materia laboral y justicia social, participan en este foro, que se "consolida como un espacio referente para el estudio del régimen jurídico, de la Seguridad Social y de la prevención de riesgos en el trabajo agrario".

El Auditorio Antiguas Ruinas de San Francisco ha acogido la inauguración de este encuentro organizado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén y la Fundación Justicia Social del Consejo General de Graduados Sociales.

El acto ha contado, entre otros, con el alcalde de Baeza, Pedro Cabrera; el delegado del Gobierno andaluz, Érik Domínguez; el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Pedro Garrido; el vicepresidente primero del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España, Juan Fernández; el presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz, y el del colegio jiennense, José Luis Rodríguez.

Este último ha valorado el esfuerzo de la institución colegial para sacar adelante esta jornada. "Celebrar estos foros durante tres años consecutivos responde al firme compromiso de nuestro colegio con la formación continua y el perfeccionamiento profesional de nuestros colegiados, reuniendo a expertos de primer nivel en cada materia para dar respuesta a los retos cambiantes del sector agrario", ha dicho.

Durante la apertura, las autoridades han coincidido en señalar la relevancia estratégica de articular un marco normativo y operativo ágil y adaptado a la realidad del sector agrario. Han destacado, igualmente, el papel esencial que desempeñan los graduados sociales como garantes del cumplimiento legal, la paz social y los derechos de trabajadores y empresas agrícolas.

En este sentido, el delegado de la Junta de Andalucía ha subrayado la labor de estos profesionales. "Son los primeros que llegan al tajo, para tramitar los contratos de los jornaleros, y los últimos en irse, al encargarse de los certificados de empresa", ha afirmado.

Se ha referido, así, a la importancia del trabajo que desarrollan los graduados sociales durante la campaña de aceituna, fundamental en la provincia de Jaén, que "es la capital mundial del aceite de oliva" y "lidera el número de empleos en campaña en el sector del olivar".

Domínguez ha aplaudido, además, la elección de Baeza por tercera vez como sede de este encuentro. "La unión entre las jornadas, el sector del olivar y Baeza se entronca en un registro de éxito porque el escenario y la ciudad invitan a ello", ha asegurado.

PROGRAMA

La inauguración institucional ha dado paso al programa de la jornada, que tiene como lema 'Claves y retos de las Relaciones Laborales en el ámbito agrario: Una visión global'. El bloque formativo y divulgativo ha comenzado con 'Perspectiva laboral y jubilación', donde el inspector de Trabajo y Seguridad Social Antonio Benavides Vico ha abordado la problemática de la compatibilidad entre el trabajo en el sector agrario y la jubilación.

En la mesa sobre 'Liderazgo e igualdad , Rocío Martínez, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, ha analizado los desafíos del liderazgo femenino en la economía social.

También se han desarrollado las mesas de debate y prevención con representantes de la Tesorería General de la Seguridad Social, del INSS, la Oficina de Extranjería y la Inspección de Trabajo, que han analizado el encuadramiento de las relaciones familiares en el campo. Les han seguido expertos en prevención de riesgos laborales agrarios y mediación de conflictos.

La jornada continuará este viernes con mesas jurídicas centradas en la jurisprudencia social, el abordaje del acoso laboral y sexual en el entorno agrícola y la tutela judicial efectiva. Para ello, se contará con la participación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y juzgados de lo social.