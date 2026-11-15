La Imagen del Sur proyectará 34 cortos de cine social entre este lunes y el 25 de noviembre en Córdoba

Presentación de la XXI Muestra de Cine Social 'La Imagen del Sur', organizada por CIC Batá, que proyectará 34 cortometrajes entre el 16 y el 25 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXI Muestra de Cine Social 'La Imagen del Sur', organizada por CIC Batá, proyectará 34 cortometrajes entre este lunes y el 25 de noviembre. La selección, que incluye 17 ficciones, 12 documentales y cinco obras de animación, reúne producciones de once países que abordan cuestiones como los derechos humanos, las migraciones, la memoria histórica, el medio ambiente y las desigualdades sociales.

La muestra, que comenzará este lunes, ha ampliado este año su programación con dos 'masterclass' y una mesa de pensamiento sobre la responsabilidad cultural del cineasta, además de dos laboratorios de creación audiovisual que ya se han desarrollado durante octubre.

La Filmoteca de Andalucía será el principal espacio de exhibición, aunque también habrá proyecciones en el Centro de Recepción de Visitantes y en la Facultad de Filosofía y Letras, así como sesiones en barriadas periféricas, municipios y entidades sociales. Las proyecciones tendrán formato de cinefórum, con debates que permitirán al público dialogar sobre las realidades y problemáticas planteadas en las películas.

La XXI edición ha sido presentada este martes por la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás; el gerente de la Filmoteca de Andalucía, Francisco de Paula Pérez, y el presidente de CIC Batá, Rafael Cantero.

Al respecto, Albás ha defendido la descentralización de la actividad cultural, el acceso al cine en los barrios y el apoyo municipal a la muestra. Desde la Filmoteca, su gerente ha valorado la colaboración con la muestra y la importancia de ofrecer espacios de exhibición y diálogo para el cine social.

Y el presidente de CIC Batá ha destacado el papel del cine social como herramienta de reflexión y transformación, la trayectoria de la muestra y las novedades de esta edición.

CINE SOCIAL DE ONCE PAÍSES

La selección de este año combina ficción, documental y animación con una destacada presencia del cine español, junto a producciones de países como Costa Rica, México, Uruguay, Brasil, Venezuela, Reino Unido, Italia y Bielorrusia, además de coproducciones europeas.

La programación ofrecerá diferentes miradas sobre los desafíos sociales contemporáneos, desde la defensa del territorio y los recursos naturales hasta las migraciones, los derechos de las mujeres, la infancia, la memoria y las desigualdades. El formato de cinefórum permitirá que las películas sean el punto de partida para el intercambio de ideas entre el público, cineastas y representantes de entidades sociales.

La Filmoteca de Andalucía volverá a ser el principal espacio de exhibición, con el ciclo 'Historias de justicia y cambio', que reunirá buena parte de las proyecciones. La inauguración tendrá lugar este lunes, a las 19,00 horas, en la Sala Josefina Molina, con 'Ecovisionarios: En recuerdo a Pepe Larios', una sesión dedicada al activista ecologista cordobés.

Se proyectarán tres documentales de Costa Rica, España y México que abordan la defensa del territorio, la memoria y la restauración de ecosistemas. Ecologistas en Acción presentará y dinamizará el debate posterior.

La muestra también continuará acercando el cine a públicos que habitualmente no participan en los circuitos de exhibición cultural. Si en 2025 se impulsaron las proyecciones en distintas barriadas periféricas de Córdoba, este año la programación llegará a Santa Cruz y Cerro Muriano, así como a Montilla, en colaboración con el Centro Intergeneracional de la Universidad de Córdoba. También se celebrará una sesión en ACPACYS, dirigida especialmente a personas con movilidad reducida.

LA RESPONSABILIDAD CULTURAL DEL CINEASTA

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de una mesa de pensamiento y dos masterclasses que abordarán la responsabilidad de quienes crean imágenes y relatos audiovisuales, especialmente cuando representan realidades ajenas o colectivos en situación de vulnerabilidad.

La mesa de pensamiento 'La responsabilidad cultural del cineasta' se celebrará el miércoles 18 de noviembre, de 11,00 a 14,00 horas, en el Centro de Recepción de Visitantes. El encuentro reunirá a profesionales del sector audiovisual para reflexionar sobre las implicaciones éticas, culturales y sociales de la creación cinematográfica.

Esta reflexión continuará en dos 'masterclass' organizadas en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO).

El jueves 19 de noviembre, el guionista y director Javier Barbero impartirá 'La responsabilidad cultural del cineasta: Cómo filmar al otro', mientras que el viernes 20 de noviembre la creadora audiovisual, actriz y guionista Beatriz Mbula abordará las 'Competencias digitales en cine decolonial para miradas occidentales'.

Ambas actividades tendrán lugar de 10,00 a 12,00 horas en la Sala Val del Omar de la Filmoteca de Andalucía y profundizarán en cómo el lenguaje cinematográfico puede contribuir a reproducir o transformar determinados estereotipos y representaciones sociales.

DOS LABORATORIOS PARA APRENDER A CREAR RELATOS AUDIOVISUALES

La XXI edición también ha ampliado su programación con dos laboratorios audiovisuales que se han desarrollado durante octubre y que han permitido trabajar directamente con jóvenes en la creación de contenidos y el desarrollo de una mirada crítica.

Los días 7 y 8 de octubre, el IES Galileo Galilei ha acogido el 'Laboratorio de Realidad', impartido por el cineasta Adrián Ordóñez, director y fundador de Muy al Sur Films. El taller se ha centrado en la creación documental y la representación ética de otras personas y realidades, planteando cómo filmar al otro sin recurrir a miradas coloniales o estigmatizantes. El resultado de este proceso creativo formará parte de la programación de la muestra.

Por otra parte, los días 21 y 22 de octubre se ha celebrado el 'Laboratorio de Microrrelatos: Creación de gramáticas visuales para redes sociales', impartido por Verificat en el IES Averroes y la Escuela de Ocio y Tiempo Libre MOMO.

Esta segunda actividad ha ofrecido herramientas para utilizar los lenguajes audiovisuales propios de los reels y shorts como instrumentos para contrarrestar los discursos de odio. Verificat es una entidad sin ánimo de lucro especializada en la verificación de información y la lucha contra la desinformación en internet.

Con estas propuestas, 'La Imagen del Sur' ha reforzado su apuesta por combinar la exhibición de películas con la formación audiovisual, la participación ciudadana y el pensamiento crítico.

Tras celebrar su vigésimo aniversario en 2025, 'La Imagen del Sur' alcanza su XXI edición manteniendo su carácter no competitivo y su apuesta por el cine como herramienta de sensibilización, encuentro y transformación social.

La muestra está organizada por CIC Batá y financiada por el Ayuntamiento de Córdoba, a través de las delegaciones de Cultura y de Cooperación y Solidaridad, con la colaboración de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta, a través de la Filmoteca de Andalucía.