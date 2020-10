Imbroda reconoce "agotado" el modelo de comedores escolares y trabajan "en un aumento progresivo" del precio del menú

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha reconocido que el modelo de los comedores escolares "está agotado desde hace mucho tiempo", con unos precios de los menús "congelados durante más de diez años" que "evidentemente no interesa" a las empresas para participar en las licitaciones, al tiempo que ha añadido que "se trabaja en los presupuestos de 2021 para ir aumentando el precio de forma progresiva en los años que queden de legislatura", porque "si no este servicio será prácticamente inaccesible".

Durante su intervención en la Comisión de Educación, Imbroda ha señalado que "se sirven más de 21 millones de menús anuales a través de comedores autorizados que este año han llegado a superar los 2.000, el 65% atendido por empresas de restauración colectiva mediante concurso público", y con un precio del menú de 4,38 euros, de "los más bajos".

Además, ha resaltado que existe "un estricto control de calidad", por lo que en el curso anterior "se abrieron más de 40 expedientes de penalización", y que en los nuevos pliegos de contratación "se favorece la licitación de empresas locales y de menor tamaño". En este sentido, ha recordado que se ha puesto en marcha un plan piloto de su departamento para que los colegios tengan cocina en sus propias instalaciones, que supondrá que 75 colegios públicos más dispondrán de cocina 'in situ'.

Ha lamentado que algunas empresas privadas comunicaran dos días antes del inicio del curso escolar "su intención de dejar el servicio que prestaba en 132 centros educativos, y que ha afectado a más de 12.000 niños en toda las provincias excepto en Cádiz", un asunto ante el que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) "lleva poniendo en marcha las soluciones necesarias". "No hay derecho a que 48 horas antes te dejen sin servicio, algo que deberíamos subrayar", ha criticado.

Ha indicado que "75 de ellos están incluidos en la licitación que se inició en julio y cuyo proceso terminará esta semana", y que para los restantes "se ha habilitado un procedimiento de urgencia y esperamos que pueda resolverse los antes posible".

Imbroda se ha referido también a la disminución de solicitudes este curso para el uso de este servicio, "a pesar del aumento en más de 30 de los comedores autorizados", con "un descenso importante en el número de usuarios, 168.000, lo que supone una caída del 13% respecto al curso anterior y que algunos comedores alcanza hasta el 25%".

Así, el consejero ha destacado la apuesta de la Consejería de Educación por mantener estos servicios complementarios en tiempos "tan complejos", porque "era fácil decir que no a estos servicios" pero "tenemos la determinación de mantenerlos contando con las medidas de la Consejería de Salud y el trabajo bien hecho de los profesionales", para añadir que la solicitudes han bajado "fundamentalmente por una preocupación lógica de las familias y por el alarmismo y el miedo que se ha ido expandiendo de forma irresponsable por algunos dirigentes políticos", y también porque "hay 22.000 alumnos menos en Infantil y Primaria".

El titular de Educación ha reconocido que este modelo "necesita una revisión profunda", ya que "nos encontramos con un modelo con un precio congelado durante más de diez años y evidentemente no interesa". Por eso las pequeñas empresas "por las que apostamos no pueden optar a este servicio", ha agregado, al tiempo que ha añadido que "se trabaja en los presupuestos de 2021 para ir aumentando el precio --del menú-- de forma progresiva en los años que queden de legislatura, porque si no este servicio será prácticamente inaccesible".

"Para que podamos ofrecer que las empresas familiares puedan optar a estas licitaciones tenemos que aumentar los precios y esa es nuestra apuesta", ha insistido Imbroda, que ha abundado en que están revisando un modelo que "está agotado desde hace muchos años".

Por su parte, desde el PSOE Soledad Pérez ha afirmado que "llueve sobre mojado" porque la "pesadilla se repite, y se repite porque estos 12.000 niños y 132 colegios están sufriendo la desatención de la Consejería", para añadir que "hay un aumento de los costes derivados del Covid pero no un aumento de los precios". "La decisión de no subir los precios es suya" y la licitación de julio "dice expresamente el precio del comedor escolar y este es igual que cuando no había Covid".

PSOE CRITICA QUE "ESTÁN EMPEORANDO" EL MODELO

"En junio ya existía el Covid y ya conocían el coste del servicio" y "no han subido el precio", ha criticado Pérez, que afea a Imbroda que "no haya dado ninguna solución y que solo se haya referido al fracaso del modelo", sin especificar "en qué y cómo piensa cambiar ese fracaso". "Las leyes del mercado las rige usted y el Consejo de Gobierno y le echa la culpa a las empresas y al alarmismo, que crean ustedes con sus decisiones", ha manifestado y ha añadido que "no están haciendo un nuevo modelo" sino que "lo están empeorando" y "no han reforzado nada, como si no hubiera pandemia".

La diputada de Adelante Andalucía Luz Dorado, ha señalado que se trata de "12.000 menores en desamparo, muchos de ellos en riesgo de exclusión", para añadir que este problema "no se arregla en dos semanas" pero "podrían empezar a poner medidas para estabilizar la situación" y critica que "no hay una respuesta ágil de la administración para garantizar los comedores seguros" y "el recorte de un 14% en los presupuestos de 2020". Además, ha afirmado que es el momento para "apostar" por que los comedores "sean un servicio público y que no dependan de entidades privadas porque ese modelo hace aguas".

Por su parte, María José Piñero de Vox ha señalado que el problema de los comedores escolares "viene de lejos" y "debería haberse previsto" por parte de la Consejería, "evitando aumentar la incertidumbre de las familias en este incierto inicio de curso" en el que ha habido "improvisación". "Debemos asegurar que las familias cuenten con el respaldo de la administración para este servicio", porque la realidad es que "esto no se sostiene por la mala gestión".

María del Mar Hormigo de Ciudadanos ha destacado que los comedores escolares son un instrumento "fundamental" para la conciliación y que "una de las correcciones más importantes es la modificación de los pliegos del contrato para hacer que las pequeñas empresas locales puedan acceder a la licitación evitando los grandes lotes y premiando las cercanías de las cocinas a los centros y el mercado local", mientras que por parte del PP, Miguel Ángel Ruiz ha defendido que se ha abierto un procedimiento de urgencia para resolver la situación de los comedores, que "tiene que respetar los plazos" y por eso "no se ha terminado de solucionar", para destacar que "la Consejería trabaja en ello".