El Imdeco destina más de 355.000 euros a conservación y modernización del Palacio de Deportes Vista Alegre

Actuaciones sobre el parquet de la pista principal del Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) va a invertir más de 355.000 euros para la conservación y el mantenimiento del Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, uno de los grandes referentes de la actividad deportiva en la ciudad, tanto como sede de los clubes profesionales de la ciudad, como en terreno de la práctica deportiva por parte de los miles de usuarios que emplean sus instalaciones, tal y como ha señalado el alcalde, José María Bellido, en su visita a las instalaciones.

En este sentido, el regidor ha recordado que "Vista Alegre acoge a miles de usuarios, escuelas deportivas, clubes de base y equipos de élite que hacen de este equipamiento un espacio vivo y esencial para la ciudad". Es por ello, y dada la intensa actividad que tiene este polideportivo, que Bellido ha afirmado que "era necesario acometer un importante plan de mejora y modernización de las instalaciones, con actuaciones que ya se han ejecutado, otras que están en marcha y nuevas inversiones que comenzarán en las próximas semanas".

Todas ellas, con la mirada puesta en que Vista Alegre "siga siendo un referente en Andalucía, una instalación moderna, accesible y preparada para acoger grandes eventos deportivos, sin perder de vista que, ante todo, es la casa de miles de cordobeses que practican deporte cada semana y necesitan unas instalaciones en las mejores condiciones", ha resaltado.

De este modo, entre las mejoras ya realizadas destacan las actuaciones para optimizar la climatización del recinto, el arreglo de filtraciones detectadas en diferentes zonas del pabellón y la mejora de la zona de sauna, intervenciones que han tenido un coste de 20.000 euros y que han estado destinadas a ofrecer unas instalaciones más eficientes, cómodas y funcionales para todos los usuarios.

Durante este mes de agosto se finalizan los trabajos para la instalación de una nueva marquesina de grandes dimensiones en la zona de acceso al Palacio Municipal de Deportes, con una inversión de 32.000 euros y que ha sido adjudicada a la empresa Rótulos Aras, que permitirá proteger de la lluvia y el sol a deportistas, usuarios y familiares durante la espera para el acceso a las instalaciones.

Junto a esto, se ha aprobado la reforma integral del rocódromo; unos trabajos, adjudicados a la empresa Relief, que cuentan con un presupuesto de licitación de 35.000 euros y que, una vez que finalicen, facilitará la recuperación de la Escuela Municipal de Iniciación a la Escalada, una disciplina que vive un gran auge y que cada vez cuenta con más aficionados en la ciudad.

REHABILITACIÓN DEL PARQUET

También durante este mes de agosto se acomete la rehabilitación del parquet de la pista principal, junto con el pintado de las líneas correspondientes a las distintas modalidades deportivas, mejorando tanto la seguridad como la calidad de la práctica deportiva. Esta intervención, cuyo presupuesto de licitación era de 61.000 euros ha sido adjudicada a la empresa Andaluza de Equipamientos por 48.279 euros. Se da la circunstancia de que la última renovación del parquet de Vista Alegre se produjo hace más de 15 años.

A todo ello se suma una de las inversiones más importantes de los últimos años. La Junta de Gobierno Local ha aprobado recientemente un crédito de 220.000 euros para la renovación completa de los marcadores digitales, con pantallas de última generación y la sustitución integral del sistema de megafonía del Palacio.

Esta última actuación permitirá que Vista Alegre continúe estando a la altura de las exigencias técnicas y organizativas que requieren competiciones nacionales de primer nivel, dando respuesta a las necesidades de clubes como el Córdoba Patrimonio de la Humanidad de Fútbol Sala y el recién ascendido Coto Córdoba Club de Baloncesto, además de mejorar la experiencia del público que asiste a los eventos deportivos.

PLAN ESTRATÉGICO DE MEJORA

Como ha indicado el alcalde, "todas estas actuaciones forman parte del Plan Estratégico de Mejora de las Instalaciones Deportivas impulsado por el Ayuntamiento y responden al compromiso de seguir invirtiendo para conservar y modernizar un espacio emblemático que constituye el corazón del deporte cordobés, ofreciendo las mejores condiciones tanto para quienes lo utilizan cada día como para quienes representan el nombre de Córdoba en las principales competiciones deportivas".

Bellido ha reiterado que "Vista Alegre es una de las instalaciones deportivas con mayor actividad de la ciudad y requiere una inversión constante para mantener unos estándares de calidad acordes con el nivel de uso que registra a diario".

En este sentido, ha señalado que "estas actuaciones responden a una planificación estratégica que permite modernizar el equipamiento, mejorar la experiencia de los usuarios y ofrecer a los clubes las infraestructuras que necesitan para competir con todas las garantías" y ha afirmado que "la suma de todas estas inversiones demuestra el compromiso del Consistorio con el deporte cordobés, tanto con el deporte base como con el de competición".