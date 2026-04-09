El Imdeec respalda la propuesta de AJE Andalucía por la conciliación de los autónomos

Presentación de la iniciativa social '#YoTuveQueElegir' de AJE Andalucía en favor de la conciliación de los autónomos, con respaldo del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, ha respaldado este jueves la presentación de la iniciativa social '#YoTuveQueElegir' de AJE Andalucía en favor de la conciliación de los autónomos.

Durante el acto, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE Andalucía), Félix Almagro, ha desgranado los detalles de este proyecto que "busca la equiparación de los derechos de conciliación del colectivo autónomo".

Este encuentro supone el punto de partida de una ronda de presentaciones provinciales que recorrerá las ocho capitales andaluzas para "visibilizar la brecha de derechos que sufren los profesionales por cuenta propia en materia de conciliación". Córdoba lidera así el despliegue territorial de una propuesta que ya ha sido registrada en el Parlamento andaluz con el objetivo de ser elevada al Congreso de los Diputados como Proposición No de Ley (PNL).

En la rueda de prensa también han intervenido la secretaria de Igualdad y Conciliación de AJE Andalucía, Laura Luque; la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán, y la coordinadora de Igualdad de la entidad provincial, Ester Rochel.

Los representantes de AJE Andalucía y AJE Córdoba han detallado las soluciones técnicas que componen su propuesta para adaptar el sistema a la realidad actual del empresario: Baja flexible por nacimiento, que permita la actividad a media jornada desde el primer día del permiso, percibiendo el 50% de la prestación y bonificando el 50% de la cuota del RETA.

El permiso de lactancia igualitario, con la creación de un derecho remunerado y acumulable para el colectivo, equiparándolo al que ya disfruta el resto de trabajadores. La reducción de la cuota por cuidado de hijos, con rebaja proporcional para autónomos con hijos menores de tres años, manteniendo intacta su base de cotización futura para proteger sus prestaciones futuras.

La bonificación total de seguros sociales, de modo que suponga suprimir el sobrecoste empresarial de empleados en baja por maternidad o paternidad mediante la bonificación del 100% de las contingencias. Contratos de sustitución flexibles, adaptando los incentivos para que se apliquen también a sustituciones desde el 50% de la jornada laboral. Y el apoyo a familias numerosas, con reducción directa de la cuota (25% en categoría general y 50% en especial) para aliviar la carga económica de estos hogares.

Almagro ha subrayado que "este proyecto nace para poner fin a una realidad cotidiana e injusta donde miles de trabajadores siguen viéndose forzados a elegir entre su hogar o su sustento", a la vez que ha aseverado que defienden estas seis medidas "porque el marco legal vigente es, sencillamente, imposible de cumplir para quien tiene un negocio a su cargo".

De este modo, ha apuntado que inician este jueves en Córdoba este despliegue provincial con un mensaje claro: "la conciliación no puede seguir siendo el peaje que pagan los autónomos por la libertad profesional". "Es hora de una igualdad real que llegue también a quienes generan riqueza y empleo", ha remarcado. Toda la información y la recogida de firmas oficial están disponibles en la plataforma 'yotuvequeelegir.com'.