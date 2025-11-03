El Imdeec respalda la proyección nacional del vinagre de calidad en una cita profesional celebrada en Madrid

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) destaca el éxito de la primera edición del Salón Profesional del Vinagre en Madrid, un evento clausurado recientemente y organizado por la Asociación de Amigos Amantes del Vino y Vinagre (Vinavin).

Según ha informado el Ayuntamiento, la cita ha logrado posicionar los vinagres de calidad en la capital, atrayendo tanto a público profesional como a cocineros y periodistas especializados. El Salón se ha desarrollado en escenarios clave de Madrid como el restaurante Kulto y la Escuela Española de Cata, poniendo en valor la diversidad y la alta calidad de los vinagres.

La agenda comenzó en el restaurante Kulto, un establecimiento comprometido con la utilización de estos condimentos de calidad en sus preparaciones. Allí se desarrolló un taller degustación cuya cata dirigida corrió a cargo de Rocío Márquez, enóloga y presidenta de Vinavin. El evento contó con elaboraciones del chef cordobés Dani Molina y la chef Eva Millán, quienes integraron vinagres de bodegas de Córdoba --como Delgado, Robles, Toro Albalá, Único y Vinícola del Sur-- y otras regiones.

La jornada profesional tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Española de Cata, donde productores procedentes de varias comunidades --Andalucía, Canarias o Galicia, entre otras-- tuvieron la oportunidad de exponer sus productos al público profesional. Además, se instaló el túnel del vinagre con los productos que obtuvieron el Gran Oro y Oro en el último Concurso Internacional Vinavin.

La clausura del Salón, que se prevé repetir en sucesivos años gracias a la excelente acogida, incluyó una acción de promoción llevando los vinagres "de paseo" por las calles de Madrid, acercando el producto al público en general.

"EVENTOS MUY NECESARIOS"

Al hilo, la presidenta de Vinavin, Rocío Márquez, ha valorado la acción señalando que "realizar el salón en Madrid ha sido todo un reto, pero nos quedamos muy satisfechos de la acogida que ha tenido y nos damos cuenta de que este tipo de eventos son muy necesarios para poner en valor los vinagres".

Por su parte, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado "la importancia de respaldar económicamente este tipo de eventos que sirven para impulsar el desarrollo del sector", subrayando que "apostamos firmemente por iniciativas como esta, que no sólo difunden la calidad agroalimentaria de Córdoba a nivel nacional, sino que también generan oportunidades económicas y visibilidad para nuestros productores".

"El vinagre de calidad es un producto estratégico que proyecta innovación y tradición, y es clave apoyar su consolidación en diferentes mercados", ha resaltado la edil.

La organización del Salón Profesional de Vinagres de Calidad ha sido posible gracias a la financiación del Imdeec, enmarcada dentro de la convocatoria de Ayudas a Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) de 2024, en su línea de apoyo a la promoción y difusión del sector agroalimentario.