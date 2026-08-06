El Imdeec y la Universidad Loyola vuelven a unir esfuerzos por el emprendimiento, innovación y retención de talento

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y el rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern Aguilar, con el convenio. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), y la Fundación Universidad Loyola Andalucía han formalizado la firma de un convenio de colaboración estratégica para la puesta en marcha del Proyecto de Empleabilidad, Emprendimiento, Innovación y Estrategia Empresarial 2026.

Según ha informado el Consistorio, esta alianza da continuidad al acuerdo que ya se suscribió en 2025, consolidando una estrecha cooperación orientada a dinamizar el entorno socioeconómico de la ciudad mediante la integración del conocimiento académico y el tejido productivo local.

El convenio, suscrito por la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y el rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern Aguilar, contempla una subvención de 60.000 euros aportada en su totalidad por el instituto municipal. El plan de trabajo se estructurará de manera transversal a través de tres grandes áreas de intervención enfocadas en el diagnóstico y la estrategia empresarial, la empleabilidad con desarrollo profesional, y la innovación unida al emprendimiento.

Al respecto, Torrent ha manifestado que la renovación de este acuerdo, tras la experiencia de 2025 demuestra que "la suma de esfuerzos entre las instituciones públicas y la universidad es la mejor herramienta para consolidar el tejido productivo", a la vez que ha insistido en que "con este proyecto se mantiene una escucha activa con las empresas de Córdoba, impulsando el 'networking' y ayudando a que el enorme talento joven que se forma en las aulas se quede en la ciudad para generar riqueza y nuevas oportunidades sectoriales".

RESPUESTA A RETOS CLAVE

En los mismos términos se ha expresado el rector al señalar que "esta colaboración con el Imdeec refuerza el compromiso de la Universidad Loyola con Córdoba y con su desarrollo económico y social". A través del Proyecto de Empleabilidad, Emprendimiento, Innovación y Estrategia Empresarial "se suma conocimiento académico, talento joven y cooperación institucional para responder a retos clave como la empleabilidad, la retención de talento, la innovación y el fortalecimiento del tejido empresarial cordobés".

Para Loyola, "esta alianza es una oportunidad para conectar universidad, empresas y administración pública, generar impacto tangible en el territorio y contribuir a que Córdoba sea un espacio cada vez más competitivo, abierto al mundo y capaz de ofrecer oportunidades de futuro a nuestros jóvenes".

El proyecto contempla una completa batería de acciones entrelazadas que se ejecutarán a lo largo del presente año y cuya finalización está prevista para el 31 de marzo de 2027. Dentro del bloque de diagnóstico y estrategia empresarial se llevará a cabo una nueva edición del 'Observatorio de la competitividad de las empresas cordobesas', centrado en el uso de la 'I+D' y la disrupción tecnológica, que se complementará con el encuentro 'Córdoba abierta al mundo' para formar a un centenar de empresarios en economía global, junto a los viajes formativos de Loyola Business 'trips' que llevarán a otros cien estudiantes a conocer firmas en Madrid, Málaga y Sevilla.

De manera fluida, estas acciones conectan con el eje de empleabilidad y desarrollo profesional a través de iniciativas como 'Encuentra tu vocación y prepárate para un mundo global', que pondrá en contacto a los alumnos con talento cordobés expatriado. También se dará continuidad al ciclo de charlas de 'Reflexiones con directivos' y se organizará la jornada intensiva 'Córdoba Conecta', una cita orientada al fomento del liderazgo humanista, el speed mentoring y la cooperación empresarial en un espacio emblemático de la ciudad.

Y el programa se cierra potenciando la innovación y el emprendimiento desde las etapas más tempranas con la quinta edición del concurso Ideas Loyola Centros Educativos, dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato. A esto se sumará la celebración del Programa Spark, un evento intensivo de alto impacto que utilizará metodologías disruptivas como el teatro de improvisación con el objetivo de eliminar barreras ante el fracaso y activar la cultura emprendedora en 300 jóvenes de la ciudad.

Con este acuerdo de colaboración fundamentado en la triple hélice, el Imdeec y la Universidad Loyola buscan establecer un modelo de referencia que proporcione beneficios sostenibles y de alto valor añadido para Córdoba.