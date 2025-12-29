El Imefe consigue más de 500.000 euros para financiar en Jaén tres programas de inserción laboral para 140 desempleados

Luis García (dcha) junto al gerente del Imefe, Jose María Mesbailer - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de Jaén ha sido beneficiario de tres programas de subvenciones concedidos por la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Estos proyectos permitirán desarrollar actuaciones destinadas a mejorar la empleabilidad de 140 personas de la capital jiennense pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

La cuantía total concedida asciende a 503.111,39 euros. El concejal de Empleo y presidente del Imefe, Luis García (Jaén Merece Más), ha destacado la relevancia de estas ayudas señalando que estos tres programas "refuerzan el compromiso del Ayuntamiento de Jaén con las políticas activas de empleo y consolidan al Imefe como un instrumento clave para ofrecer oportunidades reales de inserción laboral".

García ha subrayado que los proyectos permitirán "desarrollar itinerarios personalizados que combinan orientación, formación y contacto directo con empresas, facilitando que personas con más dificultades puedan reincorporarse al mercado laboral con mayores garantías de éxito".

A través de estas actuaciones, el Imefe ofrecerá a los participantes diez horas de orientación laboral individualizada y formación específica de al menos 50 horas, además de prácticas no laborales en empresas e incentivos económicos de 528 euros por persona en el caso de los programas de Proyectos Integrales.

Las iniciativas cuentan con financiación de la Junta de Andalucía y, en el caso de los proyectos dirigidos a colectivos vulnerables, con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). "No se trata solo de formar, sino de acompañar a cada participante durante todo el proceso, desde la mejora de sus competencias hasta su incorporación al mercado laboral", ha añadido el edil, quien ha subrayado también la colaboración con el tejido empresarial local.

El primero de los proyectos concedidos es el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), que tiene como objetivo promover la inserción laboral mediante la realización de prácticas no laborales en empresas, favoreciendo el conocimiento de los hábitos, valores y dinámicas del entorno profesional.

Este programa cuenta con una financiación de 233.111,39 euros y beneficiará a 80 personas, de las cuales 20 serán personas con discapacidad, 20 pertenecientes a minorías étnicas y 40 en riesgo de exclusión social. El proyecto tendrá una duración de 24 meses, desde el 26 de diciembre de 2025 hasta el 25 de diciembre de 2027.

El segundo programa corresponde a los Proyectos Integrales para la Inserción Laboral dirigidos a personas mayores de 52 años, dotado con 135.000 euros y destinado a 30 personas desempleadas de larga duración. Esta iniciativa combina acciones de orientación, formación, prospección empresarial y acompañamiento a la inserción, y se desarrollará durante 18 meses, entre el 9 de diciembre de 2025 y el 8 de junio de 2027.

Por último, el Imefe gestionará un tercer programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral para Colectivos Vulnerables, también con una financiación de 135.000 euros y un total de 30 beneficiarios. Este proyecto está dirigido a personas desempleadas inscritas en el SAE pertenecientes a colectivos como personas con discapacidad, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas migrantes, personas en situación de exclusión social o perceptoras de prestaciones o subsidios.

El programa tendrá una duración de 18 meses, desde el 29 de diciembre de 2025 hasta el 28 de junio de 2027, con el objetivo de lograr la inserción laboral de al menos el 40 por ciento de los participantes.

Luis García ha incidido en que estas subvenciones permiten "seguir avanzando hacia una ciudad con más oportunidades, donde nadie se quede atrás por razones de edad, discapacidad o situación social".