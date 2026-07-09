Los impulsores de la Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo visitan Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (centro), en su encuentro con representantes de la Unión por el Mediterráneo y de la Fundación Anna Lindh. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Unión por el Mediterráneo y de la Fundación Anna Lindh han visitado este pasado miércoles Córdoba para conocer de primera mano el trabajo que la ciudad está realizando de cara a la Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo, una designación que se le ha otorgado a Córdoba para el año 2027.

Según ha informado el Ayuntamiento, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recibido a Ayman Elsherbin y Alessandro Lamonica, en representación de ambas instituciones, un encuentro en el que les ha transmitido "la importancia que para Córdoba tiene este reconocimiento y la firme determinación del gobierno municipal para que la Capitalidad sea un éxito, llegue a toda la ciudad y deje un legado para el futuro".

Además, el alcalde ha hecho hincapié en que su objetivo es "que este acontecimiento, además de ser una importante palanca de proyección exterior, se convierta en un elemento de unión de la ciudadanía en torno al sentimiento de que Córdoba, que ha sido históricamente una ciudad patrimonial, cultural y de diálogo entre civilizaciones, hoy vuelve a situarse en el centro de la diplomacia urbana internacional en el Mediterráneo, en el centro del diálogo entre distintos países y en el centro de la creación cultural".

Bellido ha concluido que para ello "es importante la vinculación de la cultura y el diálogo con el patrimonio histórico y la participación ciudadana", un camino que hay que recorrer "juntos para que Córdoba vuelva a ocupar el lugar que siempre ha tenido".

Tras el encuentro con el alcalde, el comisario de la Capitalidad, Juan Miguel Moreno Calderón, ha visitado con los representantes de la Unión por el Mediterráneo y la Fundación Anna Lindh algunos de los enclaves en los que se desarrollarán actividades y proyectos en 2027 y han recorrido el centro histórico para, a continuación, mantener una reunión de trabajo sobre ejes concretos de la programación, estrategias de difusión y otros aspectos referidos a la organización de los eventos, logística o partenariados, entre otros.

Asimismo, han disfrutado en el Gran Teatro del concierto que la Orquesta de Córdoba dedicó ayer a Manuel de Falla en el marco del 45º Festival de la Guitarra.