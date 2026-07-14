Un iIncendio junto a polígono Juncaril corta un tramo de la GR-30 e interrumpe la circulación con Albolote

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos tratan de sofocar un incendio declarado en la tarde de este martes 14 en una zona agrícola junto al polígono Juncaril y que se ha propagado al exterior de una nave sin que consten daños personales, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

Asimismo, esta emergencia se encuentra próxima a la infraestructura ferroviaria y ha obligado a interrumpir la circulación entre Granada y Albolote, afectando a los trenes que circulan entre Granada y Moreda, según ha precisado Adif a través de su perfil en 'X'.

La Guardia Civil ha cortado la GR-30 sentido Motril a la altura del kilómetro 6,200 sin que hasta el momento hayan sido necesarios desalojos de naves, según precisan desde el Instituto Armado.

El 112 ha recibido la primera llamada por este incendio en torno a las cuatro y media de la tarde. Se ha declarado en una zona agrícola situada en la calle Baza de Peligros.

El 112 ha dado aviso a los Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil del municipio.