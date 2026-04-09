La Incubadora El Carmen, impulsada por la Diputación de Granada, registra 73 solicitudes para su segunda promoción

Arranca la segunda promoción de iniciativas de la Incubadora El Carmen. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha dado la bienvenida a la segunda promoción de iniciativas de la Incubadora El Carmen, un proyecto que en un año se ha convertido en "epicentro del ecosistema emprendedor e innovador de la provincia", según el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, quien ha destacado que este año ha recibido 73 candidaturas frente a las 67 de la edición anterior.

Durante su intervención, Díaz ha subrayado que este interés "confirma que Granada necesita este espacio para hacer crecer la innovación" y que la incubadora es la "herramienta que el talento local necesitaba para proyectarse al mundo".

Tras la inscripción de las 73 iniciativas interesadas, 66 fueron analizadas en profundidad para quedar finalmente preseleccionadas, 15 cuyas propuestas fueron evaluadas por un comité de expertos integrado por las entidades clave del ecosistema emprendedor e institucional de Granada, como la propia Diputación, Telefónica, la UGR Emprendedora, la Fundación AI Granada y la Cámara de Comercio de Granada, que finalmente han elegido a las 9 empresas beneficiarias del programa de incubación.

Una encuesta realizada a las empresas incubadas en 2025 revela que el cien por cien de los participantes destaca la "altísima calidad" del espacio físico y la gran especialización de los mentores del programa.

Mientras que en 2025 los proyectos se centraron en salud digital y agrotech, esta segunda cohorte refuerza el peso de la Inteligencia Artificial y el Turismo Inteligente.

Los nuevos proyectos seleccionados para 2026 destacan por su alto componente tecnológico y vocación de servicio global. Así, Alisios Corporation promueve una consultoría especializada que utiliza tecnología propia (Sibila) basada en algoritmos de IA para la gestión de riesgos meteorológicos y socioeconómicos.

Geonotary plantea una solución legal-tecnológica que combina biometría, IA y blockchain para acreditar de forma irrefutable la residencia fiscal ante inspecciones de Hacienda.

Eubiomic es una empresa biotecnológica enfocada en el desarrollo de Alimentos para Usos Médicos Especiales (AUME) para pacientes de cirugía de recto.

Apten propone una plataforma integral de investigación científica que funciona como un workspace para estudios con medición psicofisiológica en tiempo real; RHAI Systems SL son desarrolladores de un acelerador de IA diseñado específicamente para entornos con restricciones de energía, como satélites, drones o robótica.

WILD es un proyecto de salud y AgroTech dedicado a la generación de alimentos funcionales basados en adaptógenos y nootrópicos naturales.

Urbanodo plantea un ecosistema digital para ayuntamientos que integra turismo, comercio e incidencias mediante realidad aumentada e IA.

Vanguardia.tech es una startup creativa que desarrolla experiencias culturales inmersivas y recorridos interactivos mediante narrativa digital y geolocalización.

Aixa AI propone soluciones de IA aplicadas a la industria oleícola a través de su producto Olearia, que integra datos satelitales y gemelos digitales.