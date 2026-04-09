El Hospital de La Janda y los centros de salud de Conil y Arcos en Cádiz acogerán simulacros de agresión a sanitarios

Reunión de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede del Centro de Emergencias Sanitarias del 061 en la provincia de Cádiz ha acogido la primera de las reuniones del año de coordinación de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, en la que se ha informado de los próximos simulacros frente a agresiones que se van a celebrar en los centros de salud de Arcos de la Frontera y Conil de la Frontera en mayo y en el Hospital de La Janda el próximo mes de junio.

Esta comisión tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales a este colectivo, como ha indicado la Junta en una nota.

Una de las medidas es formar y preparar al personal sanitario ante posibles episodios de violencia en su espacio de trabajo a través de simulacros, como los que se harán en las citadas poblaciones gaditanas.

Estas actividades están organizadas por las unidades de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL), correspondientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en colaboración con la Guardia Civil.

Además de los simulacros, hay previstos diversos talleres de prevención de agresiones en Jerez de la Frontera, Villamartín, Medina Sidonia, Arcos y Conil, entre otros, algunos de ellos orientados específicamente a los profesionales del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias A4 del SAS, que engloba a farmacéuticos y veterinarios encargados de realizar inspecciones sanitarias.

De otro lado, la UPRL del Hospital Universitario de Puerto Real, del que depende el Centro Periférico de Especialidades (CPE) de El Puerto, ha expuesto en esta reunión su experiencia para introducir medidas para evitar episodios de violencia en este centro, a través de grupos de trabajo con el propio personal del centro, que conoce de primera mano este problema y sus posibles causas.

La comisión, que celebrará su próxima reunión en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz dentro de tres meses, cuenta con la participación de los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, así como interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Cádiz y del Campo de Gibraltar, la Policía Autonómica, el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la secretaria general de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo.

Hasta el próximo encuentro, los integrantes de este instrumento seguirán trabajando, así como las comisiones de seguimiento interna que analizan el problema en cada hospital, área y distrito.