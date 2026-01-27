Indra invertirá 56 millones y crear 450 empleos en fábrica de radares de Las Quemadas de Córdoba y nueva instalación

Encuentro institucional en el Ayuntamiento de Córdoba con Indra Group. - INDRA GROUP

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Indra Group quiere convertir Córdoba en un territorio clave para su expansión industrial y tecnológica y espera incrementar su plantilla hasta alcanzar los 450 profesionales en los próximos dos años, todo ello con el plan industrial que prevé una inversión de 56 millones de euros destinada a la fábrica automatizada de radares de Las Quemadas y a una nueva instalación de estructuras metálicas avanzadas para centros de mando y control.

Al respecto, el alcalde, José María Bellido, y la primera teniente de alcalde y delegada de Economía y Empleo, Blanca Torrent, han recibido este martes en el Ayuntamiento a la directora general de Recursos Humanos de Indra Group, Mari Carmen Moneva, y al director de Producción del grupo, José Manuel Fuentes, quienes han expuesto el "ambicioso" plan de crecimiento industrial de la compañía en Córdoba y les han trasladado "las fuertes necesidades de talento derivadas".

En el encuentro han participado también los delegados territoriales de Educación y Empleo de la Junta de Andalucía en la provincia, Diego Copé y María Dolores Gálvez, respectivamente, quienes han elogiado el plan industrial de la entidad para la provincia.

Durante el encuentro, se han analizado posibles vías de colaboración con el Consistorio para facilitar la captación de profesionales de perfil técnico y de alta cualificación, principalmente en áreas de producción e ingeniería, así como el desarrollo de nuevas capacidades formativas que permitan dar respuesta al importante volumen de contrataciones previsto para los próximos meses.

El incremento de profesionales previsto por Indra está ligado a la puesta en marcha de nuevos centros industriales y tecnológicos en la provincia: la fábrica automatizada de radares de Las Quemadas y una nueva instalación de estructuras metálicas avanzadas para el desarrollo de centros de mando y control desplegables, cuya ubicación la compañía se encuentra actualmente evaluando.

FOMENTAR EL TALENTO CORDOBÉS

Al hilo, el regidor ha agradecido "la apuesta de Indra Group por Córdoba". "Estamos ante una gran oportunidad no sólo para el desarrollo e impulso de nuestro crecimiento industrial y logístico, sino también para seguir fomentando el talento que atesoran los profesionales cordobeses que, con esta apuesta de Indra por la ciudad, tienen la gran oportunidad de formar parte de una compañía líder a nivel internacional que va a seguir creciendo desde nuestra ciudad", ha resaltado, siendo "una magnífica noticia para Córdoba".

Por su parte, la directora general de Recursos Humanos en Indra Group ha destacado que "Córdoba es una ubicación clave dentro de nuestro plan de expansión en Andalucía", a lo que ha agregado que "el volumen de nuevas incorporaciones previsto exige una colaboración estrecha con las instituciones y hoy hemos dado un paso muy relevante en esa dirección".

"Estamos comprometidos con crear empleo estable y de calidad, atraer y desarrollar talento local e impulsar programas formativos que permitan a jóvenes y profesionales integrarse en proyectos punteros de ámbito nacional e internacional, como la creación de cursos para colaborar en la formación de técnicos de radiofrecuencia, un perfil muy escaso en el que Indra cuenta con los mayores expertos a escala mundial", ha apuntado.

MÁS DE CIEN RADARES NEMUS

Según ha subrayado el director de Producción de Indra Group, "nuestra apuesta por Córdoba es firme y, por ello, estamos desplegando nuestras capacidades muy rápidamente". "Ya hemos puesto en marcha nuestro nuevo centro para automatizar la fabricación de radares, donde este año vamos a producir más de cien radares Nemus, que permiten detectar, identificar y realizar el seguimiento de drones y todo tipo de proyectiles, pero también sistemas como nuestro radar de vigilancia espacial, el radar de largo alcance Lanza LTR-25 o el radar táctico mutifunción MRT".

Al respecto, ha aseverado que "se trata de tecnologías de última generación, en las que Indra es líder a escala mundial, al igual que en sistemas de mando y control, en los que trabajaremos en otro centro para el que aún estamos buscando ubicación".

ALIANZA CON LA UCO

Indra Group quiere reforzar sus alianzas con la Universidad de Córdoba (UCO), los centros de Formación Profesional y el Servicio Público de Empleo, con el objetivo de impulsar programas formativos específicos y de alto nivel, entre los que destaca el diseño de un curso avanzado en radiofrecuencia, orientado a la capacitación especializada de talento local y a su integración y permanencia dentro del ecosistema de innovación cordobés.

En concreto, el avance del plan industrial de Indra Group en Córdoba contempla una inversión de 56 millones de euros destinada a dos grandes centros de trabajo. Por un lado, la planta de Las Quemadas, con más de 13.000 metros cuadrados, que se convertirá en fábrica de radares de alta tecnología para uso civil y militar.

Por otro lado, la compañía está impulsando una segunda ubicación, cuya localización se encuentra actualmente en fase de definición, que albergará capacidades de infraestructuras metálicas avanzadas, incluyendo el desarrollo de centros de mando y control desplegables para defensa, telecomunicaciones y sistemas tácticos. A estos centros se suma el 'hub' tecnológico de Deuser en Tecnocórdoba, integrado en Minsait como unidad especializada en digitalización industrial e Industria 4.0.

UN PROYECTO TRACTOR PARA ANDALUCÍA

El crecimiento en Córdoba se enmarca en el Plan Andalucía de Indra Group, que busca duplicar la actividad del grupo en la comunidad y reforzar su papel como empresa tractora del ecosistema tecnológico e industrial andaluz.

Indra Group invertirá en los próximos años más de 80 millones de euros en Andalucía para reforzar sus capacidades industriales, generando más de 500 nuevos puestos de trabajo, para pasar a contar con una plantilla de más de 3.700 profesionales altamente especializados en las tecnologías más vanguardistas Contribuirá además a generar empleo indirecto en toda la red de proveedores y empresas con las que Indra Group trabaja en la comunidad, ayudando con ello a dinamizar su economía y orientarla hacia actividades tecnológicas con gran potencial de crecimiento.

En su apuesta por Andalucía, Indra Group estrechará además la relación que ya mantiene con las principales universidades y centros de formación profesional de la comunidad. La compañía ha contribuido a poner en marcha distintas cátedras y facilitado a los jóvenes que salen de sus aulas una carrera de primer nivel en el sector de la alta tecnología, contribuyendo a retener el talento.