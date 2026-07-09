Infoca trabaja por tierra y aire en la extinción de un incendio en Santa Elena (Jaén), cercano a la A-4

Vista del incendio en Santa Elena - INFOCA

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Infoca trabajan por tierra y aire en la extinción de un incendio en Santa Elena (Jaén), en un paraje próximo a la A-4, aunque la circulación por esta vía de acceso y salida a Andalucía se mantiene abierta.

Este nuevo siniestro se produce después de que el pasado 6 de julio el Infoca diera por extinguido otro incendio declarado el 1 de julio en el paraje de Los Abades, también en Santa Elena, con 142 hectáreas afectadas.

En la extinción del nuevo incendio, tal y como ha informado el Infoca desde sus redes sociales, están trabajando 60 efectivos por tierra, apoyados por dos autobombas, dos vehículos semipesados, y otro pesado. Por aire están interviniendo dos de carga en tierra, dos anfibios ligeros, uno de coordinación. Sobre el terreno también se encuentra desplazada una unidad médica.

El incendio se ha declarado a las 16,15 horas, y por el momento, los accesos a la población de Santa Elena permanecen abiertos.