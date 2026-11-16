Informe del Ayuntamiento de Granada dice que la maratón es "técnicamente inviable" y un riesgo para la seguridad vial

Archivo - Corredores de maratón. - VUELING - Archivo

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un informe técnico del Ayuntamiento de Granada no ha dado viabilidad a la propuesta para la celebración en 2027 en la capital de una maratón al considerarla "técnicamente inviable, suponer un riesgo inasumible para la seguridad vial y la movilidad esencial de la ciudad, y comprometer gravemente la operatividad de los servicios públicos municipales".

Así se recoge en el informe técnico elaborado por la Concejalía de Deportes de la ciudad y al que ha tenido acceso Europa Press, y que emite esta resolución desfavorable para la Maratón de Granada, la Tercio de Maratón y la Prueba de Relevos, pruebas que la organización había propuesto para el 24 de octubre del próximo año 2027.

La Concejalía de Deportes ya había notificado a la organización para que no abriera este pasado 1 de octubre las preinscripciones a las pruebas deportivas hasta que no se acabara la instrucción administrativa.

El informe señala que, tras analizar la memoria presentada por los organizadores, esta "no permite comprobar un cierre seguro y coordinado" de un recorrido que atraviesa Granada y cinco municipios del área metropolitana con hasta dos salidas y unos 5.500 participantes previstos.

El documento también recoge que el Ayuntamiento de Granada carece de competencia para de manera autónoma autorizar la prueba en su trazado general, ya que esta pasa por Armilla, Ogíjares, La Zubia, Cájar, Monachil y Huétor Vega, además de por espacios de titularidad de la Diputación y de la Junta de Andalucía.

El informe desfavorable también recoge "incoherencias graves" en el rutómetro y diseño del itinerario, trazados y cierres "incompatibles", reserva temporal de espacios "insuficientes o manifiestamente incompatibles" y con afectación a servicios esenciales, o carencia de proyectos técnicos para infraestructuras e instalaciones ocasionales, entre un total de 12 aspectos que desaconsejan el desarrollo de la prueba.

De otra parte, y según fuentes municipales, los organizadores manejaban una participación estimada por debajo de los 1.000 corredores para la Maratón de Granada. Estas previsiones hacían que no resultara viable bloquear la capital granadina y parte de otros municipios durante más de cinco horas utilizando los recursos de las administraciones públicas.

Al estimar una participación tan baja, los organizadores tuvieron que buscar otras pruebas que la complementaran para poder presentarla como popular, cambiando la propuesta que se le hizo al Ayuntamiento.

La asociación Maratón Granada se concentró el pasado viernes a las puertas del Consistorio para pedir una reunión con la alcaldesa para "desbloquear" la prueba. Aseguran que llevan semanas trabajando para lograr esta reunión y un desbloqueo de la prueba deportiva.