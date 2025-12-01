Una innovación de embriólogos de Vithas Granada mejorará la fecundación in vitro en todo el mundo

Embriólogos de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Vithas Granada - VITHAS

Los embriólogos Francisco Vergara, Javier Fernández y Ana Fernández, de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Vithas Granada (VidaFIV) han patentado una pipeta de precisión que optimiza la microinyección espermática y mejora el resultado de los procesos de fecundación, ya que daña menos el óvulo. Esta innovación comenzará a fabricarse a gran escala en Australia en el primer trimestre de 2026.

Según ha detallado Vithas en una nota de prensa este lunes, la innovación en el ámbito de la salud traspasa fronteras gracias al trabajo de embriólogos como los de esta VidaFIV. Ellos son los responsables de la creación de una pipeta que está llamada a ser "revolucionaria en la fecundación in vitro ya que mejora los resultados del procedimiento ya que minimiza el riesgo de daño celular durante la microinyección del espermatozoide en el óvulo".

El dispositivo, que obtuvo patente mundial en 2018, comenzará a fabricarse a gran escala en Australia en el primer trimestre del próximo año, pasando de una producción actual de 200 unidades al año que se utilizan en el hospital, a 200 unidades diarias.

Se trata de un paso decisivo que consolida la proyección internacional de este desarrollo tecnológico nacido en el entorno clínico de Granada y ahora disponible en exclusiva para las personas que acuden al Hospital Vithas Granada para afrontar un proceso de fertilidad. La primera fase de producción se destinará al mercado asiático, con el objetivo de llegar a todo el mundo en próximos años.

La pipeta --diseñada específicamente para el procedimiento de inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI por sus siglas en inglés)-- permite mayor control y estabilidad durante la inyección del espermatozoide en el óvulo, reduciendo la presión mecánica y, por tanto, el riesgo de daños estructurales.

"Cuando desarrollamos este instrumento, nuestro objetivo era hacer más preciso y seguro uno de los momentos más delicados del proceso de fecundación in vitro. Saber que hoy se va a producir a mayor escala y aplicar a nivel internacional es una enorme satisfacción profesional y personal", ha explicado Francisco Vergara. "La pipeta patentada contribuye a alterar menos el óvulo ya que sujeta el ovocito de manera que es más fácil romper su membrana para inyectar el espermatozoide", ha indicado el especialista.

"Este avance puede traducirse en mayores tasas de éxito en tratamientos de fertilidad y en un procedimiento más seguro tanto para los profesionales como para las pacientes, algo esencial para nosotros y que ahora se extenderá más allá de Granada", ha asegurado Javier Fernández.

"Después de 20 años de vida profesional en el laboratorio de reproducción es para nuestro equipo un orgullo haber contribuido a la mejora de la técnica de ICSI, con un fungible que forma parte de nuestro laboratorio de manera rutinaria", ha comentado Ana Fernández.

También destacan el valor de la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento clínico que surge de la práctica diaria: "Este logro refleja nuestro compromiso con la innovación y la mejora continua de la atención al paciente. Nos enorgullece que nuestros profesionales estén a la vanguardia en innovación y contribuyan con este avance de impacto internacional en un campo tan sensible como es el de la reproducción asistida", ha subrayado el gerente del hospital Vithas Granada, José Luis Salcedo.

Con esta patente, Granada refuerza su papel como referente en investigación biomédica y tecnología sanitaria, demostrando que la colaboración entre la práctica clínica y la innovación científica puede generar soluciones que beneficien a pacientes en todo el mundo.

